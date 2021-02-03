https://ria.ru/20210203/aktsii-1595847641.html

Лавров отметил двойные стандарты при освещении акций в России и на Западе

Лавров отметил двойные стандарты при освещении акций в России и на Западе

Освещение в СМИ демонстраций в России и на Западе страдает очевидными двойными стандартами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T14:12

2021-02-03T14:12

2021-02-03T14:36

замена условного срока навального

ив роше

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

дмитрий песков

сша

россия

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Освещение в СМИ демонстраций в России и на Западе страдает очевидными двойными стандартами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Освещение этих акций в России и выступлений оппозиционных деятелей на Западе, конечно, страдают тоже двойными стандартами", - сказал глава МИД РФ на пресс-конференции по итогам переговоров со своим иорданским коллегой Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади.По его словам, "когда освещают события в России, то показывают практически только реакцию полиции на действия демонстрантов, а сами действия демонстрантов оставляют за кадром, хотя в интернете легко убедиться, насколько агрессивны действия тех, кто в последние дни выходил на незаконные акции в Москве и других российских городах"."А когда западные СМИ освещают события такого же рода у себя дома, они, как правило, показывают бесчинства со стороны демонстрантов - разбитые витрины, поджоги автомобилей, а вот жестокость полиции, в том числе... когда, например, в Америке, полицейская машина переезжает по телам лежащих на асфальте демонстрантов, это остается за кадром и можно найти это только в соцсетях", - указал Лавров.Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить Алексею Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Несогласованные акции прошли во время и после заседания суда, а также вечером в центре столицы. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что полиция "весьма решительно реагировала", это было обусловлено "угрозами, которые могли возникнуть". Благодаря этому, по его словам, угрозы не реализовались. Ранее несогласованные акции в поддержку Навального прошли в регионах страны 23 и 31 января.Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток. Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный по делу "Ив Роше", 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск. Во вторник суд заменил Навальному условный срок на реальный по вынесенному еще в 2014 году делу о хищении средств у компании "Ив Роше".

https://ria.ru/20210202/vmeshatelstvo-1595762468.html

https://ria.ru/20210202/navalnyy--1595724685.html

сша

россия

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замена условного срока навального, ив роше, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), дмитрий песков, сша, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире