https://ria.ru/20210203/aktsii-1595834357.html

В Кремле оценили действия полиции на незаконных акциях

В Кремле оценили действия полиции на незаконных акциях

Реакция полиции на протестующих была обусловлена угрозами, которые могли возникнуть в ходе проведения несогласованных акций, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T13:13

2021-02-03T13:13

2021-02-03T13:13

замена условного срока навального

россия

ив роше

большой театр

алексей навальный

дмитрий песков

москва

происшествия

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Реакция полиции на протестующих была обусловлена угрозами, которые могли возникнуть в ходе проведения несогласованных акций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Провокация заключается в том, что вчера были озвучены призывы к несанкционированной акции и собственно были желающие устроить такую несанкционированную акцию. На это весьма решительно реагировала полиция. И реакция полиции была обусловлена угрозами, которые могли возникнуть в ходе проведения такой несанкционированной акции", - сказал он журналистам.Благодаря решительным действиям полиции, ничего не произошло, добавил он.Отвечая на вопрос, обеспокоены ли в Кремле чрезмерными случаями насилия, Песков сказал, что "в целом проведение несанкционированных акций вызывает обеспокоенность"."И подтверждает оправданность жестких действий в рамках закона полицией. Те действия, которые действительно вызывают вопросы, они подлежат служебному расследованию и дальнейшей правовой оценке", - добавил он.Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Несогласованные акции прошли накануне во время и после заседания Мосгорсуда. Вечером во вторник в центре Москвы, в том числе в Дмитровском переулке, на Манежной площади, у Большого театра.

https://radiosputnik.ria.ru/20210203/aktsiya-1595832373.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210203/aktsiya-1595805224.html

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замена условного срока навального, россия, ив роше, большой театр, алексей навальный, дмитрий песков, москва, происшествия