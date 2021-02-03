https://ria.ru/20210203/aktsii-1595834357.html
В Кремле оценили действия полиции на незаконных акциях
В Кремле оценили действия полиции на незаконных акциях
Реакция полиции на протестующих была обусловлена угрозами, которые могли возникнуть в ходе проведения несогласованных акций, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T13:13
2021-02-03T13:13
2021-02-03T13:13
замена условного срока навального
россия
ив роше
большой театр
алексей навальный
дмитрий песков
москва
происшествия
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Реакция полиции на протестующих была обусловлена угрозами, которые могли возникнуть в ходе проведения несогласованных акций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Провокация заключается в том, что вчера были озвучены призывы к несанкционированной акции и собственно были желающие устроить такую несанкционированную акцию. На это весьма решительно реагировала полиция. И реакция полиции была обусловлена угрозами, которые могли возникнуть в ходе проведения такой несанкционированной акции", - сказал он журналистам.Благодаря решительным действиям полиции, ничего не произошло, добавил он.Отвечая на вопрос, обеспокоены ли в Кремле чрезмерными случаями насилия, Песков сказал, что "в целом проведение несанкционированных акций вызывает обеспокоенность"."И подтверждает оправданность жестких действий в рамках закона полицией. Те действия, которые действительно вызывают вопросы, они подлежат служебному расследованию и дальнейшей правовой оценке", - добавил он.Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Несогласованные акции прошли накануне во время и после заседания Мосгорсуда. Вечером во вторник в центре Москвы, в том числе в Дмитровском переулке, на Манежной площади, у Большого театра.
https://radiosputnik.ria.ru/20210203/aktsiya-1595832373.html
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замена условного срока навального, россия, ив роше, большой театр, алексей навальный, дмитрий песков, москва, происшествия
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости.
Реакция полиции на протестующих была обусловлена угрозами, которые могли возникнуть в ходе проведения несогласованных акций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
.
"Провокация заключается в том, что вчера были озвучены призывы к несанкционированной акции и собственно были желающие устроить такую несанкционированную акцию. На это весьма решительно реагировала полиция. И реакция полиции была обусловлена угрозами, которые могли возникнуть в ходе проведения такой несанкционированной акции", - сказал он журналистам.
Благодаря решительным действиям полиции, ничего не произошло, добавил он.
Отвечая на вопрос, обеспокоены ли в Кремле чрезмерными случаями насилия, Песков сказал, что "в целом проведение несанкционированных акций вызывает обеспокоенность".
"И подтверждает оправданность жестких действий в рамках закона полицией. Те действия, которые действительно вызывают вопросы, они подлежат служебному расследованию и дальнейшей правовой оценке", - добавил он.
Симоновский суд Москвы
во вторник постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше
" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Несогласованные акции прошли накануне во время и после заседания Мосгорсуда. Вечером во вторник в центре Москвы, в том числе в Дмитровском переулке, на Манежной площади, у Большого театра
.