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Корреспондента "Открытых Медиа" задержали у Мосгорсуда
Корреспондента "Открытых Медиа" задержали у Мосгорсуда
Главный редактор "Открытых Медиа" Юлия Ярош сообщила РИА Новости о кратком задержании корреспондента издания Евгения Сафронова, он направлялся к Мосгорсуду для... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T16:50
2021-02-02T17:02
алексей навальный
московский городской суд
москва
происшествия
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Главный редактор "Открытых Медиа" Юлия Ярош сообщила РИА Новости о кратком задержании корреспондента издания Евгения Сафронова, он направлялся к Мосгорсуду для освещения судебного заседания по делу Алексея Навального, сейчас журналист отпущен.Ранее Mash сообщил, что двое журналистов Telegram-канала задержаны у здания Мосгорсуда. На видео запечатлёно, что оба корреспондента были в жёлтых жилетах "Пресса". По требованию правоохранителей они предъявили пресс-карты, однако услышали в ответ, что "пресс-карт можно изготовить миллион".Главред издания также уточнила, что при журналисте в момент задержания была пресс-карта.Кроме того, издание "Наш Север" сообщило о задержании корреспондентов Евдокии Галяминой и Виталия Акимова."Одного из корреспондентов вместе с еще 22 задержанными отвезли в ОМВД по району Новогиреево. Часть задержанных остаются на улице, для них не хватило места в полицейских автобусах", - говорится на сайте издания.Информацию о задержании подтвердила и мать журналистки, муниципальный депутат Тимирязевского района Юлия Галямина: "Мою дочь Галямину Евдокию задержали у суда, несмотря на пресс-карту", - написала она в своем Twitter.Слушание, которое было назначено Симоновским судом столицы, проходит в Мосгорсуде в выездном формате, чтобы уместить больше пишущих корреспондентов.В понедельник Генпрокуратура заявила, что поддерживает требования ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный, считает представление законным и обоснованным.Навального задержали 17 января в "Шереметьево" по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток. Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный по делу "Ив Роше", 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным – и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок.Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов.Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.
https://ria.ru/20210202/dozhd-1595694084.html
https://ria.ru/20210202/sud-1595658168.html
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Журналисты у здания Мосгорсуда
Обстановка у Мосгорсуда, почти все здесь - это журналисты
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алексей навальный, московский городской суд, москва, происшествия

Корреспондента "Открытых Медиа" задержали у Мосгорсуда

16:50 02.02.2021 (обновлено: 17:02 02.02.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСотрудники полиции у здания Московского городского суда
Сотрудники полиции у здания Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Главный редактор "Открытых Медиа" Юлия Ярош сообщила РИА Новости о кратком задержании корреспондента издания Евгения Сафронова, он направлялся к Мосгорсуду для освещения судебного заседания по делу Алексея Навального, сейчас журналист отпущен.
Ранее Mash сообщил, что двое журналистов Telegram-канала задержаны у здания Мосгорсуда. На видео запечатлёно, что оба корреспондента были в жёлтых жилетах "Пресса". По требованию правоохранителей они предъявили пресс-карты, однако услышали в ответ, что "пресс-карт можно изготовить миллион".
"Евгений был задержан около 11 часов утра рядом со станцией метро "Пребраженская площадь", он направлялся к Мосгорсуду для освещения судебного заседания по Навальному. Он просидел в автозаке почти час вместе с другими задержанными, среди которых были, например, два сотрудника Telegram-канала Mash. Потом к ним вошел полицейский, сказал, что задержание было ошибкой — и их отпустили. В чем был смысл задержания, ему не объяснили", - рассказала Ярош.
Главред издания также уточнила, что при журналисте в момент задержания была пресс-карта.
Кроме того, издание "Наш Север" сообщило о задержании корреспондентов Евдокии Галяминой и Виталия Акимова.
"Одного из корреспондентов вместе с еще 22 задержанными отвезли в ОМВД по району Новогиреево. Часть задержанных остаются на улице, для них не хватило места в полицейских автобусах", - говорится на сайте издания.
Информацию о задержании подтвердила и мать журналистки, муниципальный депутат Тимирязевского района Юлия Галямина: "Мою дочь Галямину Евдокию задержали у суда, несмотря на пресс-карту", - написала она в своем Twitter.
Слушание, которое было назначено Симоновским судом столицы, проходит в Мосгорсуде в выездном формате, чтобы уместить больше пишущих корреспондентов.
Сотрудники Росгвардии и полиции у здания Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
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Корреспондента "Дождя" задержали у Мосгорсуда
В понедельник Генпрокуратура заявила, что поддерживает требования ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный, считает представление законным и обоснованным.
Навального задержали 17 января в "Шереметьево" по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток. Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный по делу "Ив Роше", 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.
Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным – и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок.
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Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов.
Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.
Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.
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