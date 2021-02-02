https://ria.ru/20210202/zaderzhanie-1595708683.html

Корреспондента "Открытых Медиа" задержали у Мосгорсуда

Корреспондента "Открытых Медиа" задержали у Мосгорсуда

Главный редактор "Открытых Медиа" Юлия Ярош сообщила РИА Новости о кратком задержании корреспондента издания Евгения Сафронова, он направлялся к Мосгорсуду для... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T16:50

2021-02-02T16:50

2021-02-02T17:02

алексей навальный

московский городской суд

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595630974_0:116:3434:2048_1920x0_80_0_0_587c38f73c576ffb28cc9d95c566e389.jpg

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Главный редактор "Открытых Медиа" Юлия Ярош сообщила РИА Новости о кратком задержании корреспондента издания Евгения Сафронова, он направлялся к Мосгорсуду для освещения судебного заседания по делу Алексея Навального, сейчас журналист отпущен.Ранее Mash сообщил, что двое журналистов Telegram-канала задержаны у здания Мосгорсуда. На видео запечатлёно, что оба корреспондента были в жёлтых жилетах "Пресса". По требованию правоохранителей они предъявили пресс-карты, однако услышали в ответ, что "пресс-карт можно изготовить миллион".Главред издания также уточнила, что при журналисте в момент задержания была пресс-карта.Кроме того, издание "Наш Север" сообщило о задержании корреспондентов Евдокии Галяминой и Виталия Акимова."Одного из корреспондентов вместе с еще 22 задержанными отвезли в ОМВД по району Новогиреево. Часть задержанных остаются на улице, для них не хватило места в полицейских автобусах", - говорится на сайте издания.Информацию о задержании подтвердила и мать журналистки, муниципальный депутат Тимирязевского района Юлия Галямина: "Мою дочь Галямину Евдокию задержали у суда, несмотря на пресс-карту", - написала она в своем Twitter.Слушание, которое было назначено Симоновским судом столицы, проходит в Мосгорсуде в выездном формате, чтобы уместить больше пишущих корреспондентов.В понедельник Генпрокуратура заявила, что поддерживает требования ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный, считает представление законным и обоснованным.Навального задержали 17 января в "Шереметьево" по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток. Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный по делу "Ив Роше", 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным – и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок.Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов.Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.

https://ria.ru/20210202/dozhd-1595694084.html

https://ria.ru/20210202/sud-1595658168.html

https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595655553.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Журналисты у здания Мосгорсуда Обстановка у Мосгорсуда, почти все здесь - это журналисты 2021-02-02T16:50 true PT0M09S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный, московский городской суд, москва, происшествия