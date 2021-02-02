https://ria.ru/20210202/vrachi-1595638228.html

Военные врачи помогают в борьбе с коронавирусом в 43 регионах России

Военные врачи помогают в борьбе с коронавирусом в 43 регионах России

В 43-х регионах России военные врачи оказывают помощь местному населению в борьбе с коронавирусом, заявил во вторник на селекторном совещании в Минобороны РФ... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T11:48

2021-02-02T11:48

2021-02-02T11:48

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

сергей шойгу

общество

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. В 43-х регионах России военные врачи оказывают помощь местному населению в борьбе с коронавирусом, заявил во вторник на селекторном совещании в Минобороны РФ глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.Говоря о ситуации с коронавирусом в Вооруженных силах, министр отметил, что "благодаря принимаемым мерам и эффективной работе оперативного штаба эпидемиологическая обстановка находится под контролем". По его словам, показатель заболеваемости COVID в армии и на флоте на четверть ниже, чем в целом по стране. Уже привиты более ста тысяч военнослужащих. На базе военно-медицинских организаций сформировано 498 прививочных пунктов, в том числе 320 выездных. "К концу марта планируем завершить первый этап вакцинации. С нового года прививку от коронавируса могут сделать и члены семей военнослужащих", - сказал Шойгу.Он сообщил, что для оперативного выявления коронавирусной инфекции работают ПЦР-лаборатории, которые ежедневно делают до шести тысяч исследований. При этом результат можно получить уже через 4-6 часов. Двести тысяч экспресс-тестов дополнительно направлено в довузовские образовательные организации, высшие учебные заведения и в удаленные гарнизоны. Все кадеты, суворовцы, курсанты, слушатели академий по прибытии из каникулярных отпусков проверяются на наличие коронавируса. С начала января организовано вакцинирование командного и преподавательского состава во всех образовательных организациях министерства обороны.В постоянной готовности находятся более 800 реанимобилей, 18 вертолетных и девять самолетных медицинских модулей для перевозки тяжелобольных пациентов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20210202/koronavirus-1595605743.html

https://ria.ru/20210202/koronavirus-1595631640.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, сергей шойгу, общество