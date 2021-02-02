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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210202/vrachi-1595638228.html
Военные врачи помогают в борьбе с коронавирусом в 43 регионах России
Военные врачи помогают в борьбе с коронавирусом в 43 регионах России
В 43-х регионах России военные врачи оказывают помощь местному населению в борьбе с коронавирусом, заявил во вторник на селекторном совещании в Минобороны РФ... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T11:48
2021-02-02T11:48
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
сергей шойгу
общество
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. В 43-х регионах России военные врачи оказывают помощь местному населению в борьбе с коронавирусом, заявил во вторник на селекторном совещании в Минобороны РФ глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.Говоря о ситуации с коронавирусом в Вооруженных силах, министр отметил, что "благодаря принимаемым мерам и эффективной работе оперативного штаба эпидемиологическая обстановка находится под контролем". По его словам, показатель заболеваемости COVID в армии и на флоте на четверть ниже, чем в целом по стране. Уже привиты более ста тысяч военнослужащих. На базе военно-медицинских организаций сформировано 498 прививочных пунктов, в том числе 320 выездных. "К концу марта планируем завершить первый этап вакцинации. С нового года прививку от коронавируса могут сделать и члены семей военнослужащих", - сказал Шойгу.Он сообщил, что для оперативного выявления коронавирусной инфекции работают ПЦР-лаборатории, которые ежедневно делают до шести тысяч исследований. При этом результат можно получить уже через 4-6 часов. Двести тысяч экспресс-тестов дополнительно направлено в довузовские образовательные организации, высшие учебные заведения и в удаленные гарнизоны. Все кадеты, суворовцы, курсанты, слушатели академий по прибытии из каникулярных отпусков проверяются на наличие коронавируса. С начала января организовано вакцинирование командного и преподавательского состава во всех образовательных организациях министерства обороны.В постоянной готовности находятся более 800 реанимобилей, 18 вертолетных и девять самолетных медицинских модулей для перевозки тяжелобольных пациентов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, россия, сергей шойгу, общество

Военные врачи помогают в борьбе с коронавирусом в 43 регионах России

11:48 02.02.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкВоенные медики обследуют пациента в полевом госпитале в Буйнакске
Военные медики обследуют пациента в полевом госпитале в Буйнакске - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. В 43-х регионах России военные врачи оказывают помощь местному населению в борьбе с коронавирусом, заявил во вторник на селекторном совещании в Минобороны РФ глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.
"С первых дней пандемии Вооруженные силы привлекались к оказанию помощи гражданскому здравоохранению. Продолжаем оказывать ее и сейчас. В 43-х регионах местное население получает уход и необходимое лечение в военных госпиталях", - сказал он.
Военнослужащему делают прививку от коронавируса на территории 419 военного госпиталя Минобороны России в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
07:54
Россиянам перечислили побочные эффекты после прививки против коронавируса
Говоря о ситуации с коронавирусом в Вооруженных силах, министр отметил, что "благодаря принимаемым мерам и эффективной работе оперативного штаба эпидемиологическая обстановка находится под контролем". По его словам, показатель заболеваемости COVID в армии и на флоте на четверть ниже, чем в целом по стране. Уже привиты более ста тысяч военнослужащих. На базе военно-медицинских организаций сформировано 498 прививочных пунктов, в том числе 320 выездных. "К концу марта планируем завершить первый этап вакцинации. С нового года прививку от коронавируса могут сделать и члены семей военнослужащих", - сказал Шойгу.
Он сообщил, что для оперативного выявления коронавирусной инфекции работают ПЦР-лаборатории, которые ежедневно делают до шести тысяч исследований. При этом результат можно получить уже через 4-6 часов. Двести тысяч экспресс-тестов дополнительно направлено в довузовские образовательные организации, высшие учебные заведения и в удаленные гарнизоны. Все кадеты, суворовцы, курсанты, слушатели академий по прибытии из каникулярных отпусков проверяются на наличие коронавируса. С начала января организовано вакцинирование командного и преподавательского состава во всех образовательных организациях министерства обороны.
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
11:22Распространение коронавируса
В России за сутки умерли 539 пациентов с коронавирусом
В постоянной готовности находятся более 800 реанимобилей, 18 вертолетных и девять самолетных медицинских модулей для перевозки тяжелобольных пациентов.
"В целях поддержания здоровья военнослужащих поручаю оперативному штабу в приоритетном порядке организовать вакцинацию курсантов и слушателей академий на добровольной основе", - сказал министр.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииРоссияСергей ШойгуОбщество
 
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Алексей Навальный на заседании Московского городского судаЗаседание по делу Алексея Навального. Онлайн-репортаж09:54
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