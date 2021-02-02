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МИД обвинил западные страны во вмешательстве во внутренние дела
МИД обвинил западные страны во вмешательстве во внутренние дела
Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя призывы западных стран освободить Алексея Навального, посоветовала им не вмешиваться в дела... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T21:58
2021-02-02T23:39
замена условного срока навального
ив роше
сергей лавров
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
европейский суд по правам человека
дмитрий песков
москва
страсбург
россия
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя призывы западных стран освободить Алексея Навального, посоветовала им не вмешиваться в дела суверенного государства.После того, как Симоновский суд Москвы постановил отменить условный срок Навального по делу "Ив Роше" и заменить его реальным, освободить россиянина призвали, в том числе, президент Франции Эммануэль Макрон, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, главы Евросовета и Еврокомиссии, администрация президента США Джо Байдена и госсекретарь Энтони Блинкен, министр иностранных дел Германии Хайко Маас.По ее словам, призывы западных коллег написаны "все как под копирку". Захарова пояснила, что это либо следствие "полного отрыва от реальности" и непонимания, о чем идет речь, либо, "что на самом деле ближе к делу — такая политическая ангажированность".На судебное заседание по делу Навального в Мосгорсуд приехали более 15 сотрудников посольств разных стран, в том числе европейских. По мнению представителя МИД, присутствие иностранных дипломатов на суде — это саморазоблачение попыток Запада сдержать Россию.МИД советовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран. В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не будут прислушиваться к подобным заявлениям из-за рубежа.Суды ранее трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным — и каждый раз отказывали, продлевая испытательный срок. При этом только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции, хотя обязан делать это дважды в месяц. Также он получил большое количество административных наказаний, от крупных штрафов до арестов.Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно — только в прошлом году условный срок заменили реальным 11,3 тысячи человек, а в 2019-м — более чем 15 тысячам.Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опроверг Европейский суд по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были выплачены властями России.
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Автозак с Навальным прибыл в СИЗО "Матросская тишина"
После оглашения приговора о замене условного срока Алексею Навальному на реальный, его в автозаке привезли в СИЗО "Матросская тишина".
2021-02-02T21:58
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Задержания на Манежной площади
Полиция начала задержания в центре Москвы после оглашения приговора Навальному. Как минимум, три человека проведены в автозак на Манежной площади.
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замена условного срока навального, ив роше, сергей лавров, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), европейский суд по правам человека, дмитрий песков, москва, страсбург, россия

МИД обвинил западные страны во вмешательстве во внутренние дела

21:58 02.02.2021 (обновлено: 23:39 02.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАлексей Навальный на заседании Московского городского суда
Алексей Навальный на заседании Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя призывы западных стран освободить Алексея Навального, посоветовала им не вмешиваться в дела суверенного государства.
После того, как Симоновский суд Москвы постановил отменить условный срок Навального по делу "Ив Роше" и заменить его реальным, освободить россиянина призвали, в том числе, президент Франции Эммануэль Макрон, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, главы Евросовета и Еврокомиссии, администрация президента США Джо Байдена и госсекретарь Энтони Блинкен, министр иностранных дел Германии Хайко Маас.
"Мы уже пару недель находимся в состоянии комментариев и ответов на подобные и выпады, и заявления. Не надо вмешиваться во внутренние дела суверенного государства. И всем рекомендуем заняться собственными проблемами. Поверьте, а я думаю, что вы это знаете, собственных проблем в этих странах немало, есть чем заняться", — сказала Захарова в эфире телеканала РБК.
По ее словам, призывы западных коллег написаны "все как под копирку". Захарова пояснила, что это либо следствие "полного отрыва от реальности" и непонимания, о чем идет речь, либо, "что на самом деле ближе к делу — такая политическая ангажированность".
На судебное заседание по делу Навального в Мосгорсуд приехали более 15 сотрудников посольств разных стран, в том числе европейских. По мнению представителя МИД, присутствие иностранных дипломатов на суде — это саморазоблачение попыток Запада сдержать Россию.
МИД советовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран. В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не будут прислушиваться к подобным заявлениям из-за рубежа.
Суды ранее трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным — и каждый раз отказывали, продлевая испытательный срок. При этом только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции, хотя обязан делать это дважды в месяц. Также он получил большое количество административных наказаний, от крупных штрафов до арестов.
Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно — только в прошлом году условный срок заменили реальным 11,3 тысячи человек, а в 2019-м — более чем 15 тысячам.
Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опроверг Европейский суд по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были выплачены властями России.
Семен Слепаков - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
1 февраля, 16:29
Они желают нам смерти: чем виноваты Лановой и Слепаков
 
Замена условного срока НавальногоИв РошеСергей ЛавровФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Европейский суд по правам человекаДмитрий ПесковМоскваСтрасбургРоссия
 
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