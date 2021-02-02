МИД обвинил западные страны во вмешательстве во внутренние дела
21:58 02.02.2021 (обновлено: 23:39 02.02.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАлексей Навальный на заседании Московского городского суда
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя призывы западных стран освободить Алексея Навального, посоветовала им не вмешиваться в дела суверенного государства.
После того, как Симоновский суд Москвы постановил отменить условный срок Навального по делу "Ив Роше" и заменить его реальным, освободить россиянина призвали, в том числе, президент Франции Эммануэль Макрон, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, главы Евросовета и Еврокомиссии, администрация президента США Джо Байдена и госсекретарь Энтони Блинкен, министр иностранных дел Германии Хайко Маас.
"Мы уже пару недель находимся в состоянии комментариев и ответов на подобные и выпады, и заявления. Не надо вмешиваться во внутренние дела суверенного государства. И всем рекомендуем заняться собственными проблемами. Поверьте, а я думаю, что вы это знаете, собственных проблем в этих странах немало, есть чем заняться", — сказала Захарова в эфире телеканала РБК.
По ее словам, призывы западных коллег написаны "все как под копирку". Захарова пояснила, что это либо следствие "полного отрыва от реальности" и непонимания, о чем идет речь, либо, "что на самом деле ближе к делу — такая политическая ангажированность".
На судебное заседание по делу Навального в Мосгорсуд приехали более 15 сотрудников посольств разных стран, в том числе европейских. По мнению представителя МИД, присутствие иностранных дипломатов на суде — это саморазоблачение попыток Запада сдержать Россию.
МИД советовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран. В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не будут прислушиваться к подобным заявлениям из-за рубежа.
Суды ранее трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным — и каждый раз отказывали, продлевая испытательный срок. При этом только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции, хотя обязан делать это дважды в месяц. Также он получил большое количество административных наказаний, от крупных штрафов до арестов.
Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно — только в прошлом году условный срок заменили реальным 11,3 тысячи человек, а в 2019-м — более чем 15 тысячам.
Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опроверг Европейский суд по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были выплачены властями России.
1 февраля, 16:29Они желают нам смерти: чем виноваты Лановой и Слепаков