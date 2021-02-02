https://ria.ru/20210202/vmeshatelstvo-1595762468.html

МИД обвинил западные страны во вмешательстве во внутренние дела

МИД обвинил западные страны во вмешательстве во внутренние дела

Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя призывы западных стран освободить Алексея Навального, посоветовала им не вмешиваться в дела... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T21:58

2021-02-02T21:58

2021-02-02T23:39

замена условного срока навального

ив роше

сергей лавров

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

европейский суд по правам человека

дмитрий песков

москва

страсбург

россия

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя призывы западных стран освободить Алексея Навального, посоветовала им не вмешиваться в дела суверенного государства.После того, как Симоновский суд Москвы постановил отменить условный срок Навального по делу "Ив Роше" и заменить его реальным, освободить россиянина призвали, в том числе, президент Франции Эммануэль Макрон, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, главы Евросовета и Еврокомиссии, администрация президента США Джо Байдена и госсекретарь Энтони Блинкен, министр иностранных дел Германии Хайко Маас.По ее словам, призывы западных коллег написаны "все как под копирку". Захарова пояснила, что это либо следствие "полного отрыва от реальности" и непонимания, о чем идет речь, либо, "что на самом деле ближе к делу — такая политическая ангажированность".На судебное заседание по делу Навального в Мосгорсуд приехали более 15 сотрудников посольств разных стран, в том числе европейских. По мнению представителя МИД, присутствие иностранных дипломатов на суде — это саморазоблачение попыток Запада сдержать Россию.МИД советовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран. В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не будут прислушиваться к подобным заявлениям из-за рубежа.Суды ранее трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным — и каждый раз отказывали, продлевая испытательный срок. При этом только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции, хотя обязан делать это дважды в месяц. Также он получил большое количество административных наказаний, от крупных штрафов до арестов.Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно — только в прошлом году условный срок заменили реальным 11,3 тысячи человек, а в 2019-м — более чем 15 тысячам.Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опроверг Европейский суд по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были выплачены властями России.

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москва

страсбург

россия

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замена условного срока навального, ив роше, сергей лавров, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), европейский суд по правам человека, дмитрий песков, москва, страсбург, россия