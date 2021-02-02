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В МИД рассказали о возможном будущем электронных виз для въезда в Россию
В МИД рассказали о возможном будущем электронных виз для въезда в Россию
Электронная виза для въезда в Российскую Федерацию может стать многократной, решение об этом должно приниматься на основе накопленного опыта и с учетом... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T03:20
2021-02-02T11:30
россия
иван волынкин
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турция
индия
виза
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Электронная виза для въезда в Российскую Федерацию может стать многократной, решение об этом должно приниматься на основе накопленного опыта и с учетом возможных рисков, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД России Иван Волынкин.Краткосрочная электронная виза должна была начать действовать в России с 1 января 2021 года. Однако из-за сложной эпидемиологической обстановки в мире, вызванной пандемией коронавируса, оформление единых электронных виз приостановлено до особого распоряжения правительства РФ. Перечень стран, граждане которых могут въезжать в РФ по данной визе после отмены ограничений, включает 52 государства, в том числе Китай, Японию, Индию, Турцию. Единая электронная виза на данный момент является однократной. Срок ее действия составляет 60 суток со дня оформления с разрешенным сроком пребывания иностранного гражданина в РФ не более 16 суток со дня въезда."Не исключаем, что электронная виза может стать многократной в дальнейшем. Вместе с тем подобное решение должно приниматься на основании анализа накопленного опыта и с учетом всех факторов, в том числе миграционной опасности", - отметил дипломат.Читайте полный текст интервью Ивана Волынкина &gt;&gt;
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россия, иван волынкин, москва, китай, турция, индия, виза, политика

В МИД рассказали о возможном будущем электронных виз для въезда в Россию

03:20 02.02.2021 (обновлено: 11:30 02.02.2021)
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Электронная виза для въезда в Российскую Федерацию может стать многократной, решение об этом должно приниматься на основе накопленного опыта и с учетом возможных рисков, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД России Иван Волынкин.
Краткосрочная электронная виза должна была начать действовать в России с 1 января 2021 года. Однако из-за сложной эпидемиологической обстановки в мире, вызванной пандемией коронавируса, оформление единых электронных виз приостановлено до особого распоряжения правительства РФ. Перечень стран, граждане которых могут въезжать в РФ по данной визе после отмены ограничений, включает 52 государства, в том числе Китай, Японию, Индию, Турцию. Единая электронная виза на данный момент является однократной. Срок ее действия составляет 60 суток со дня оформления с разрешенным сроком пребывания иностранного гражданина в РФ не более 16 суток со дня въезда.
"Хотел бы подчеркнуть, что сейчас на основании международных договоров, заключенных с иностранными государствами, безвизовый режим въезда в Россию действует для граждан еще 60 иностранных государств. Таким образом, мы ожидаем, что после снятия ранее установленных правительством РФ ограничений на въезд в Россию граждане уже 112 государств будут иметь возможность въезжать в Российскую Федерацию без необходимости оформлять бумажную визу в паспорт", - сказал Волынкин.
"Не исключаем, что электронная виза может стать многократной в дальнейшем. Вместе с тем подобное решение должно приниматься на основании анализа накопленного опыта и с учетом всех факторов, в том числе миграционной опасности", - отметил дипломат.
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