https://ria.ru/20210202/viza-1595600199.html

В МИД рассказали о возможном будущем электронных виз для въезда в Россию

В МИД рассказали о возможном будущем электронных виз для въезда в Россию

Электронная виза для въезда в Российскую Федерацию может стать многократной, решение об этом должно приниматься на основе накопленного опыта и с учетом... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T03:20

2021-02-02T03:20

2021-02-02T11:30

россия

иван волынкин

москва

китай

турция

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виза

политика

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Электронная виза для въезда в Российскую Федерацию может стать многократной, решение об этом должно приниматься на основе накопленного опыта и с учетом возможных рисков, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД России Иван Волынкин.Краткосрочная электронная виза должна была начать действовать в России с 1 января 2021 года. Однако из-за сложной эпидемиологической обстановки в мире, вызванной пандемией коронавируса, оформление единых электронных виз приостановлено до особого распоряжения правительства РФ. Перечень стран, граждане которых могут въезжать в РФ по данной визе после отмены ограничений, включает 52 государства, в том числе Китай, Японию, Индию, Турцию. Единая электронная виза на данный момент является однократной. Срок ее действия составляет 60 суток со дня оформления с разрешенным сроком пребывания иностранного гражданина в РФ не более 16 суток со дня въезда."Не исключаем, что электронная виза может стать многократной в дальнейшем. Вместе с тем подобное решение должно приниматься на основании анализа накопленного опыта и с учетом всех факторов, в том числе миграционной опасности", - отметил дипломат.Читайте полный текст интервью Ивана Волынкина >>

https://ria.ru/20210202/migranty-1595599421.html

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россия, иван волынкин, москва, китай, турция, индия, виза, политика