https://ria.ru/20210202/ukraina-1595629555.html
В Совфеде прокомментировали решение США о военной помощи Украине
В Совфеде прокомментировали решение США о военной помощи Украине
Решение США оказывать военную помощь Украине не способствует мирному урегулированию на Донбассе и может привести к обострению ситуации, заявил РИА Новости во... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T11:12
2021-02-02T11:12
2021-02-02T11:12
энтони блинкен
сергей цеков
джо байден
сша
украина
в мире
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Решение США оказывать военную помощь Украине не способствует мирному урегулированию на Донбассе и может привести к обострению ситуации, заявил РИА Новости во вторник сенатор от Крыма Сергей Цеков.Госсекретарь США Энтони Блинкен в беседе со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой пообещал Украине активную экономическую и военную помощь.Он подчеркнул, что подобные воинственные планы Вашингтона "могут обострить ситуацию на Донбассе".Цеков также выразил сожаление в связи с тем, что первые шаги администрации Джо Байдена говорят о том, что США "не способствуют мирному урегулированию на юго-востоке Украины".
https://ria.ru/20210131/ukraina-1595365037.html
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энтони блинкен, сергей цеков, джо байден, сша, украина, в мире