https://ria.ru/20210202/uchenye-1595608749.html

В России хотят провести эксперимент, раскрывающий тайны солнечных вспышек

В России хотят провести эксперимент, раскрывающий тайны солнечных вспышек

Российские ученые планируют в 2023-2024 годах с помощью аппаратуры, которую установят на МКС, первыми в мире начать эксперимент по комплексному изучению... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T08:33

2021-02-02T08:33

2021-02-02T08:33

анвар махмутов

земля

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

российская академия наук

физический институт ран

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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Российские ученые планируют в 2023-2024 годах с помощью аппаратуры, которую установят на МКС, первыми в мире начать эксперимент по комплексному изучению терагерцового излучения Солнца, который позволит раскрыть ранее неизвестные свойства солнечных вспышек, рассказал РИА Новости руководитель эксперимента "Солнце-Терагерц" заведующий лабораторией физики Солнца и космических лучей им. академика С.Н. Вернова Физического института РАН имени П.Н. Лебедева (ФИАН) Владимир Махмутов.Недостающее звеноУченый рассказал, что, несмотря на большое количество теоретических моделей, сейчас общепринятой теории происхождения солнечных вспышек нет. Отсутствует и четкое понимание того, в каких областях Солнца начинается ускорение заряженных частиц, и по какому механизму оно происходит.Чтобы понять природу солнечной активности, ученые измеряют излучение светила в различных областях спектра – электромагнитном (включая видимое излучение), гамма- и рентгеновском диапазонах.До сегодняшнего дня недостающим звеном теории образования вспышек на Солнце оставалась терагерцовая область (то есть излучение в диапазоне от 1 до 10 триллионов герц). На Земле его очень сложно зарегистрировать, потому что оно практически полностью поглощается водяными парами в атмосфере.При этом он подчеркнул, что при изучении субмиллиметрового излучения (то есть прилегающего к терагерцовому диапазону) ученым удалось найти "окна прозрачности", которые пропускают небольшую порцию такого излучения. Однако его невозможно наблюдать в условиях атмосферных осадков и большой влажности.Кроме того, по словам Махмутова, терагерцовое излучение привлекает ученых тем, что в нем наблюдается аномалия, которая не согласуется с теорией синхротронного излучения. Вместо ожидаемого спада в нем происходит увеличение потока электромагнитного излучения.АппаратураОн уточнил, что в мире уже предпринимались попытки измерить терагерцовое излучение Солнца. Но они проводились в течение нескольких часов в условиях стратосферного полета на двух частотах – 3 и 7 терагерц. Российские же ученые впервые разместят аппаратуру непрерывного наблюдения на космическом аппарате.Прибор, который установят на внешней поверхности Международной космической станции, будет состоять из восьми приемников терагерцового излучения, каждый из которых будет настроен на определенную частоту.Каждый канал будет оснащен оптической системой, которая оставит из солнечного излучения только терагерцовое, и системой фильтрации, которая будет выделять необходимую частоту. После этой системы фильтров будет стоять приемник излучения, сигнал с которого электроника будет подавать на борт МКС для дальнейшей передачи на Землю и обработки.Отправить аппаратуру на МКС ученые рассчитывают в 2023-2024 годах. Во время одного из выходов в открытый космос космонавты на внешней поверхности станции установят прибор, примерно представляющий собой куб с ребром длиной менее полметра. Сам эксперимент будет рассчитан не менее, чем на 2-3 года непрерывного наблюдения за Солнцем.Дополнительные возможностиРуководитель эксперимента рассказал, что изучать будут не только солнечные вспышки, но и потоки, исходящие от спокойной звезды. Кроме того, размещение аппаратуры на Международной космической станции, которая вращается вокруг Земли, позволит наблюдать не только Солнце, но и другие звездные объекты. Такими объектами могут быть планеты, астероиды и кометы, которые имеют небольшую по сравнению с Солнцем температуру.Создание терагерцового детектора для МКС – это лишь первый шаг. В дальнейшем можно будет строить и более крупные комплексы, способные исследовать астрофизические объекты более детально, уверен Махмутов.Такие комплексы (Махмутов называет их "терагерцовыми матрицами") можно было бы также использовать в исследованиях процессов, происходящих в земной атмосфере.

https://radiosputnik.ria.ru/20200821/1576103674.html

https://ria.ru/20210202/monastyr-1595130066.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210120/solntse-1593907647.html

https://ria.ru/20210120/solntse-1593830014.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210129/1595069753.html

земля

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анвар махмутов, земля, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, российская академия наук, физический институт ран