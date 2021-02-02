https://ria.ru/20210202/twitter-1595648731.html

Илон Маск временно отказался от Twitter

Илон Маск временно отказался от Twitter

Известный американский предприниматель Илон Маск временно не будет пользоваться социальной сетью Twitter, о чем он сообщил на своей странице в данной соцсети. РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T12:32

2021-02-02T12:32

2021-02-02T13:56

илон маск

калифорния

сан-франциско

twitter

в мире

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Известный американский предприниматель Илон Маск временно не будет пользоваться социальной сетью Twitter, о чем он сообщил на своей странице в данной соцсети."Ухожу из Twitter на время", — говорится в сообщении. Каких-либо подробностей или причин Маск не указал.Обычно сообщения Маска в Twitter привлекают внимание участников рынков. Так, в минувшую пятницу Маск в своей подписи в Twitter добавил хештег bitcoin. После этого стоимость криптовалюты резко взлетела, прибавив 16 процентов за час.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.

https://ria.ru/20210201/twitter-1595427757.html

калифорния

сан-франциско

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

илон маск, калифорния, сан-франциско, twitter, в мире