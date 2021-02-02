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Илон Маск временно отказался от Twitter
Илон Маск временно отказался от Twitter
Известный американский предприниматель Илон Маск временно не будет пользоваться социальной сетью Twitter, о чем он сообщил на своей странице в данной соцсети. РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T12:32
2021-02-02T13:56
илон маск
калифорния
сан-франциско
twitter
в мире
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Известный американский предприниматель Илон Маск временно не будет пользоваться социальной сетью Twitter, о чем он сообщил на своей странице в данной соцсети."Ухожу из Twitter на время", — говорится в сообщении. Каких-либо подробностей или причин Маск не указал.Обычно сообщения Маска в Twitter привлекают внимание участников рынков. Так, в минувшую пятницу Маск в своей подписи в Twitter добавил хештег bitcoin. После этого стоимость криптовалюты резко взлетела, прибавив 16 процентов за час.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
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илон маск, калифорния, сан-франциско, twitter, в мире

Илон Маск временно отказался от Twitter

12:32 02.02.2021 (обновлено: 13:56 02.02.2021)
 
© AP Photo / Refugio RuizГлава SpaceX Илон Маск рассказывает о планах по колонизации Марса
Глава SpaceX Илон Маск рассказывает о планах по колонизации Марса - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© AP Photo / Refugio Ruiz
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Известный американский предприниматель Илон Маск временно не будет пользоваться социальной сетью Twitter, о чем он сообщил на своей странице в данной соцсети.
"Ухожу из Twitter на время", — говорится в сообщении. Каких-либо подробностей или причин Маск не указал.
Обычно сообщения Маска в Twitter привлекают внимание участников рынков. Так, в минувшую пятницу Маск в своей подписи в Twitter добавил хештег bitcoin. После этого стоимость криптовалюты резко взлетела, прибавив 16 процентов за час.
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
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Илон МаскКалифорнияСан-ФранцискоTwitterВ мире
 
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