https://ria.ru/20210202/sud-1595696824.html

Распыливший газ на полицейского житель Владимира предстанет перед судом

Распыливший газ на полицейского житель Владимира предстанет перед судом

Участник несогласованного митинга во Владимире 23 января, распыливший газовый баллончик в лицо полицейскому, предстанет перед судом по статье, предполагающей до РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T16:07

2021-02-02T16:07

2021-02-02T16:07

следственный комитет россии (ск рф)

владимир

происшествия

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РЯЗАНЬ, 2 фев - РИА Новости. Участник несогласованного митинга во Владимире 23 января, распыливший газовый баллончик в лицо полицейскому, предстанет перед судом по статье, предполагающей до 10 лет колонии, сообщает СУСК РФ по региону.Ранее в отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни или здоровья). Сейчас же ему вменяется вторая часть этой статьи - применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни или здоровья, - максимальная санкция которой - 10 лет лишения свободы (по ч. 1 - до пяти лет)."В ходе расследования следствие пришло к выводу, что действия фигуранта подпадают под признаки состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 318 УК РФ, так как были опасны для жизни и здоровья", - пояснили РИА Новости в пресс-службе СУСК.СК сообщал, что "подозреваемый, участвовавший в несанкционированном мероприятии на Театральной площади города Владимира, распылил газовый баллончик в лицо сотруднику регионального УМВД". Его задержали при попытке скрыться с места происшествия. Он признал вину, в содеянном раскаялся и был арестован.

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595178307.html

владимир

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), владимир, происшествия