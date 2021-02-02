https://ria.ru/20210202/sud-1595696824.html
Распыливший газ на полицейского житель Владимира предстанет перед судом
Распыливший газ на полицейского житель Владимира предстанет перед судом
Участник несогласованного митинга во Владимире 23 января, распыливший газовый баллончик в лицо полицейскому, предстанет перед судом по статье, предполагающей до РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T16:07
2021-02-02T16:07
2021-02-02T16:07
следственный комитет россии (ск рф)
владимир
происшествия
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РЯЗАНЬ, 2 фев - РИА Новости. Участник несогласованного митинга во Владимире 23 января, распыливший газовый баллончик в лицо полицейскому, предстанет перед судом по статье, предполагающей до 10 лет колонии, сообщает СУСК РФ по региону.Ранее в отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни или здоровья). Сейчас же ему вменяется вторая часть этой статьи - применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни или здоровья, - максимальная санкция которой - 10 лет лишения свободы (по ч. 1 - до пяти лет)."В ходе расследования следствие пришло к выводу, что действия фигуранта подпадают под признаки состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 318 УК РФ, так как были опасны для жизни и здоровья", - пояснили РИА Новости в пресс-службе СУСК.СК сообщал, что "подозреваемый, участвовавший в несанкционированном мероприятии на Театральной площади города Владимира, распылил газовый баллончик в лицо сотруднику регионального УМВД". Его задержали при попытке скрыться с места происшествия. Он признал вину, в содеянном раскаялся и был арестован.
https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595178307.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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следственный комитет россии (ск рф), владимир, происшествия
РЯЗАНЬ, 2 фев - РИА Новости.
Участник несогласованного митинга во Владимире
23 января, распыливший газовый баллончик в лицо полицейскому, предстанет перед судом по статье, предполагающей до 10 лет колонии, сообщает СУСК РФ
по региону.
"Следственными органами… завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ... Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в релизе.
Ранее в отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни или здоровья). Сейчас же ему вменяется вторая часть этой статьи - применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни или здоровья, - максимальная санкция которой - 10 лет лишения свободы (по ч. 1 - до пяти лет).
"В ходе расследования следствие пришло к выводу, что действия фигуранта подпадают под признаки состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 318 УК РФ, так как были опасны для жизни и здоровья", - пояснили РИА Новости в пресс-службе СУСК.
СК сообщал, что "подозреваемый, участвовавший в несанкционированном мероприятии на Театральной площади города Владимира, распылил газовый баллончик в лицо сотруднику регионального УМВД". Его задержали при попытке скрыться с места происшествия. Он признал вину, в содеянном раскаялся и был арестован.