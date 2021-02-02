https://ria.ru/20210202/sud-1595658168.html

"Ив Роше" и "Кировлес": за что Навального могут отправить в тюрьму

"Ив Роше" и "Кировлес": за что Навального могут отправить в тюрьму

Алексей Навальный – неординарный пример человека, который в России был дважды последовательно осужден за крупные хищения, но оба раза условно. Однако теперь за... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T13:21

2021-02-02T13:21

2021-02-02T13:21

россия

ив роше

вячеслав опалев

олег навальный

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

европейский суд по правам человека

москва

ярославль

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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Алексей Навальный – неординарный пример человека, который в России был дважды последовательно осужден за крупные хищения, но оба раза условно. Однако теперь за многочисленные нарушения испытательного срока блогеру грозит 3,5 года колонии, о чем уже попросила в суде ФСИН. Хотя ранее суды уже трижды отклоняли соответствующие ходатайства тюремной службы."Кировлес" - как это былоПервое уголовное дело, по которому Навальный получил срок, касается махинаций в кировском государственном предприятии "Кировлес" на 16 миллионов рублей. Афере предшествовала административная реформа, согласно которой эта крупная по меркам региона организация лишилась права самостоятельно торговать продукцией и могла действовать только через частную "Вятскую лесную компанию" (ВЛК).Как выяснило следствие, в 2009 году Навальный, работавший на тот момент советником местного губернатора Никиты Белых, вместе с гендиректором ВЛК Петром Офицеровым и главой "Кировлеса" Вячеславом Опалевым (оба впоследствии осуждены) организовали заключение заведомо невыгодного для государства договора.По соглашению, "Кировлес" обязался поставить ВЛК 10 тысяч кубометров леса "на заведомо невыгодных условиях", что и было сделано, а затем товар был перепродан ВЛК третьим покупателям. Ущерб от растраты - именно так было квалифицировано преступление - следствие оценило более чем в 16 миллионов рублей.Прокуратура в рамках того процесса запросила для Навального шесть лет лишения свободы, и в июле 2013 года Ленинский суд Кирова приговорил блогера к пяти годам колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда и увезли в СИЗО до апелляции – кстати, уже поэтому неверно утверждать, что недавнее заточение в "Матросскую тишину" стало для Навального первым явлением в следственном изоляторе.Уже на следующий день, однако, Кировский областной суд отпустил Навального из СИЗО под подписку о невыезде, а в октябре та же инстанция заменил Навальному пять лет заключения на пятилетний условный срок. В тот момент приговор вступил в силу, пошел пятилетний испытательный срок, а также обязательство дважды в месяц являться по месту прописки.Хотя впоследствии из-за решения ЕСПЧ приговор пришлось пересматривать, новое наказание оказалось таким же, как и старое - Навальный в феврале 2017-го опять получил пять лет условно.Дело "Ив Роше"На этом проблемы блогера с уголовным законом не закончились – еще до вынесения приговора по делу "Кировлеса" в отношении Навального и его брата Олега было возбуждено уголовное дело о мошенничестве и отмывании денег. Впоследствии оно стало известно как дело "Ив Роше" - по названию французской компании, ставшей, по данным следствия, объектом махинации.Схема, как выяснило следствие, была такой же классической, как и в случае с "Кировлесом", но несколько в другой сфере: Навальный создал фирму "Главное подписное агентство" (ГПА), во главе которой поставил так называемого номинала (подставного человека), и 2008 году его брат Олег, возглавляя департамент внутренних почтовых отправлений одного из филиалов "Почты России", обманом убедил представителей того самого "Ив Роше" "заключить договор на осуществление грузовых перевозок почты с фирмой ГПА".Как установило следствие, услуги по грузоперевозкам планировалось оказывать по завышенным ценам и не силами созданной Навальным фирмы, у которой для этого не было ресурсов, а с помощью другого транспортного предприятия, которым руководил знакомый Олега Навального.Предприятие перевозило отправления в 2008-2011 годах из Ярославля в Москву, за что "Ив Роше" перечислило ГПА гораздо большую сумму, чем следовало бы. Реальная стоимость перевозки была не более 31 миллиона рублей (эту сумму впоследствии установила экспертиза), но "Ив Роше" переплатило "Главному подписному агентству" 26 миллионов рублей – к этому сводилось обвинение.Впоследствии, в апреле 2013-го, следствие вскрыло в деятельности братьев еще один эпизод мошенничества. По данным обвинения, в 2008 году Олег Навальный убедил еще одну организацию, "Межрегиональную процессинговую компанию" (МПК), заключить контракты на услуги по грузоперевозке квитанций, бланков и другой печатной продукции через ту же ГПА. И вновь, как считает следствие, услуги оказывались по завышенным ценам – ущерб в этом случае оценивался более чем в 4 миллиона рублей.Со второго раза уголовное дело все же начало рассматриваться в суде (изначально материалы "завернули" в прокуратуру из-за погрешностей в квалификации) – и обвинитель запросил для Навального уже не шесть, как в первый раз, а десять лет лишения свободы. Защита, как водится, настаивала на полном оправдании.Как итог – в самом конце декабря 2014-го новый приговор, и вновь условный, уже второй. Три с половиной года лишения свободы условно Алексею Навальному при том, что его брат получил столько же, но реально. Решение суда не устроил ни одну из сторон, и обвинение, и защита подали жалобы, однако Мосгорсуд через 1,5 месяца подтвердил сроки обоим братьям.Условный или реальный?Впоследствии Федеральная служба исполнения наказаний трижды просила суд изменить Навальному условный срок реальным – по данным ведомства, блогер уже тогда систематически нарушал условия испытательного срока, в частности не являлся в инспекцию, когда положено. Прошения тюремной службы, однако, были отклонены, испытательный срок Навальному при этом не раз продлялся.Как сообщал РИА Новости адвокат Навального Вадим Кобзев, испытательный срок был установлен до 30 декабря 2020 года – однако еще до этого и возвращения блогера из Германии ФСИН объявила, что он объявлен в розыск за "уклонение от контроля уголовно-исполнительной инспекции". Соответствующее предписание подписано 29 декабря.По данным тюремного ведомства, только за минувший год Навальный "минимум шесть раз не явился на регистрацию" в инспекцию, чем "систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока", а всего за последние годы таких случаев набралось несколько десятков, вкупе с многочисленными административными протоколами за несогласованные акции.Перечислим лишь некоторые нарушения Навальным условий испытательного срока: в марте 2017 года он получил административный арест на 15 суток, в июне – на 30 суток, в августе – оштрафован на 300 тысяч рублей, в мае 2018-го – вновь арест на 30 суток, в августе – еще на столько же, в сентябре – на 20 суток, в июле 2019-го – на 10 и сразу по освобождении – еще на 30. И это не считая многочисленных официальных уведомлений ФСИН о недопустимости нарушения испытательного срока и 50 неявок в инспекцию только в 2018-2019 годы. Список внушительный.Таким образом, теперь судьба Навального вновь решается в суде, а сам блогер не в первый раз оказался в СИЗО. При этом стоит учитывать, что сама по себе замена условного срока реальным в России – процедура не то чтобы будничная, но довольно распространенная. По статистике ФСИН, только в прошлом году этой привилегии – отбывать наказание не в "местах не столь отдаленных" - лишились более 11,3 тысяч осужденных, а в 2019-м – более 15 тысяч.Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека. Защита братьев подавала туда жалобу в рамках дела "Ив Роше", но Страсбург отказался признавать дело политически мотивированным и не стал предписывать российским властям отменить приговор. ЕСПЧ пришел лишь к выводу о том, что действия обвиняемых могли быть как преступлением, так и обычной коммерческой деятельностью.Присужденные же Страсбургом суммы компенсаций (в частности, за содержание под домашним арестом) полностью выплачены заявителям. Россия исполнила свои обязательства сполна.

https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595655553.html

https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595656662.html

https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595653318.html

https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595651846.html

https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595652946.html

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