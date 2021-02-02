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Захарова осудила присутствие иностранных дипломатов на суде по Навальному
Захарова осудила присутствие иностранных дипломатов на суде по Навальному
Присутствие иностранных дипломатов на суде по делу Алексея Навального - вмешательство во внутренние дела РФ и саморазоблачение попыток Запада сдержать Россию,... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T12:39
2021-02-02T12:52
мария захарова
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Присутствие иностранных дипломатов на суде по делу Алексея Навального - вмешательство во внутренние дела РФ и саморазоблачение попыток Запада сдержать Россию, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.Слушание, на котором рассматривается вопрос о замене Навальному условного срока на реальный, началось во вторник в Мосгорсуде в выездном формате.По ее словам, "это уже не просто вмешательство во внутренние дела суверенного государства". "Это саморазоблачение неприглядной и противозаконной роли коллективного Запада в попытках сдерживания России", - заявила Захарова.
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мария захарова, алексей навальный, в мире, россия, общество

Захарова осудила присутствие иностранных дипломатов на суде по Навальному

12:39 02.02.2021 (обновлено: 12:52 02.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАлексей Навальный на заседании Московского городского суда
Алексей Навальный на заседании Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Присутствие иностранных дипломатов на суде по делу Алексея Навального - вмешательство во внутренние дела РФ и саморазоблачение попыток Запада сдержать Россию, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"В Мосгорсуд, где на выездном заседании Симоновского районного суда будет рассмотрено представление ФСИН о замене Навальному условного наказания на реальное, прибыли около 20 представителей посольств таких западных стран как США, Болгария, Польша, Латвия, Австрия", - написала Захарова в Facebook, ссылаясь на информагентства.
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Слушание, на котором рассматривается вопрос о замене Навальному условного срока на реальный, началось во вторник в Мосгорсуде в выездном формате.
"Напомню, что традиционно дипломаты в зарубежных судах поддерживают своих граждан. Даже если западники рассматривают Навального как "своего", он гражданин Российской Федерации", - написала она.
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По ее словам, "это уже не просто вмешательство во внутренние дела суверенного государства". "Это саморазоблачение неприглядной и противозаконной роли коллективного Запада в попытках сдерживания России", - заявила Захарова.
"Или это попытка психологического давления на судью? Не исключу, что их в немалой степени заботит судьба закачанных натовских (например, британских и американских) миллионов в противоправную деятельность на российской территории – отчеты в столицы о том, на что они ушли, писать придётся", - заключила она.
 
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Алексей Навальный на заседании Московского городского судаЗаседание по делу Алексея Навального. Онлайн-репортаж09:54
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