https://ria.ru/20210202/sud-1595649745.html

Захарова осудила присутствие иностранных дипломатов на суде по Навальному

Захарова осудила присутствие иностранных дипломатов на суде по Навальному

Присутствие иностранных дипломатов на суде по делу Алексея Навального - вмешательство во внутренние дела РФ и саморазоблачение попыток Запада сдержать Россию,... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T12:39

2021-02-02T12:39

2021-02-02T12:52

мария захарова

алексей навальный

в мире

россия

общество

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Присутствие иностранных дипломатов на суде по делу Алексея Навального - вмешательство во внутренние дела РФ и саморазоблачение попыток Запада сдержать Россию, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.Слушание, на котором рассматривается вопрос о замене Навальному условного срока на реальный, началось во вторник в Мосгорсуде в выездном формате.По ее словам, "это уже не просто вмешательство во внутренние дела суверенного государства". "Это саморазоблачение неприглядной и противозаконной роли коллективного Запада в попытках сдерживания России", - заявила Захарова.

https://radiosputnik.ria.ru/20210201/aktsii-1595545523.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210130/posol-1595258308.html

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2021

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мария захарова, алексей навальный, в мире, россия, общество