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УФСИН просит для Навального 3,5 года колонии
УФСИН просит для Навального 3,5 года колонии
Представитель УФСИН в ходе судебного заседания в здании Мосгорсуда попросил отменить условный срок Алексею Навальному и заменить его на 3,5 года лишения свободы РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T12:14
2021-02-02T14:13
россия
ив роше
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
генеральная прокуратура рф
германия
химки
происшествия
общество
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Представитель УФСИН в ходе судебного заседания в здании Мосгорсуда попросил отменить условный срок Алексею Навальному и заменить его на 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима, передает корреспондент РИА Новости.Судебное заседание Симоновского суда столицы проходит в выездном формате в здании Мосгорсуда.В понедельник Генпрокуратура заявила, что поддерживает требования ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный, считает представление законным и обоснованным.Навального задержали 17 января в "Шереметьево" по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток. Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный по делу "Ив Роше", 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.
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россия, ив роше, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), генеральная прокуратура рф, германия, химки, происшествия, общество

УФСИН просит для Навального 3,5 года колонии

12:14 02.02.2021 (обновлено: 14:13 02.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МосгорсудаАлексей Навальный на заседании Московского городского суда
Алексей Навальный на заседании Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Представитель УФСИН в ходе судебного заседания в здании Мосгорсуда попросил отменить условный срок Алексею Навальному и заменить его на 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима, передает корреспондент РИА Новости.
"Прошу суд отменить условное осуждение Навального А.А, приговоренного Замоскорецким судом к условному наказанию на срок 3 года 6 месяцев", – заявил он.
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
12:15
"Опасная женщина". Глава МИД Швеции рассказала о курьезе с Навальным
Судебное заседание Симоновского суда столицы проходит в выездном формате в здании Мосгорсуда.
В понедельник Генпрокуратура заявила, что поддерживает требования ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный, считает представление законным и обоснованным.
Навального задержали 17 января в "Шереметьево" по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток. Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный по делу "Ив Роше", 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.
 
РоссияИв РошеАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Генеральная прокуратура РФГерманияХимкиПроисшествияОбщество
 
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Алексей Навальный на заседании Московского городского судаЗаседание по делу Алексея Навального. Онлайн-репортаж09:54
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