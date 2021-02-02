https://ria.ru/20210202/sud-1595645094.html
УФСИН просит для Навального 3,5 года колонии
УФСИН просит для Навального 3,5 года колонии
Представитель УФСИН в ходе судебного заседания в здании Мосгорсуда попросил отменить условный срок Алексею Навальному и заменить его на 3,5 года лишения свободы РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T12:14
2021-02-02T12:14
2021-02-02T14:13
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ив роше
алексей навальный
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происшествия
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Представитель УФСИН в ходе судебного заседания в здании Мосгорсуда попросил отменить условный срок Алексею Навальному и заменить его на 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима, передает корреспондент РИА Новости.Судебное заседание Симоновского суда столицы проходит в выездном формате в здании Мосгорсуда.В понедельник Генпрокуратура заявила, что поддерживает требования ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный, считает представление законным и обоснованным.Навального задержали 17 января в "Шереметьево" по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток. Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный по делу "Ив Роше", 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.
https://radiosputnik.ria.ru/20210202/linde-1595645429.html
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россия, ив роше, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), генеральная прокуратура рф, германия, химки, происшествия, общество