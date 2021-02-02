https://ria.ru/20210202/sud-1595635199.html
Защита Навального не стала просить отвода судьи
Защита Навального не стала просить отвода судьи
Защита Алексея Навального не стала заявлять отвод судье Симоновского суда Москвы Наталье Репниковой, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда. РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T11:36
2021-02-02T11:36
2021-02-02T11:42
россия
ив роше
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
генеральная прокуратура рф
москва
химки
общество
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595635930_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_53ad67c40fe1ca814e159ef3124e2bef.jpg
МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Защита Алексея Навального не стала заявлять отвод судье Симоновского суда Москвы Наталье Репниковой, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.Накануне в карточке дела значилась судья Юлия Окунева, сегодня же она была заменена на Репникову.В начале судебного заседания судья уточнила у защиты и Навального, есть ли у них отводы судье или другим участникам процесса. Те ответили, что заявлять отвод в данный момент они не собираются.Слушание, которое было назначено Симоновским судом столицы, проходит в Мосгорсуде в выездном формате, чтобы уместить больше пишущих корреспондентов.В понедельник Генпрокуратура заявила, что поддерживает требования ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный, считает представление законным и обоснованным.Навального задержали 17 января в "Шереметьево" по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток. Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный по делу "Ив Роше", 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.
https://ria.ru/20210201/arest-1595553086.html
https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595596818.html
россия
москва
химки
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595635930_112:0:592:360_1920x0_80_0_0_51589b296d64a2a5108f0ac88141481d.jpg
Защита Навального заявила, что доверяет суду
Защита Навального заявила, что доверяет суду, просить отвода судьи Симоновского суда не стала, передает корреспондент РИА Новости
2021-02-02T11:36
true
PT0M37S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ив роше, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), генеральная прокуратура рф, москва, химки, общество, происшествия