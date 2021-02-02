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Навального привезли в Мосгорсуд
Навального привезли в Мосгорсуд
Блогера Алексея Навального доставили в Мосгорсуд, где будет рассматривать вопрос о замене ему условного срока на реальный, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T11:04
2021-02-02T11:04
2021-02-02T11:37
ив роше
алексей навальный
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Блогера Алексея Навального доставили в Мосгорсуд, где будет рассматривать вопрос о замене ему условного срока на реальный, передает корреспондент РИА Новости.В заседании он будет участвовать, находясь в так называемом "аквариуме". До слушания блогеру предоставили возможность полчаса конфиденциально пообщаться с адвокатами. Позже в зал заседаний пустили его супругу, они перекинулись несколькими фразами.Слушание, которое было назначено Симоновским судом столицы, пройдет во вторник в Мосгорсуде в выездном формате, чтобы на нем смогло присутствовать большее число журналистов.Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток.Основанием для ареста блогера стало его уклонение от отбывания наказания по делу "Ив Роше". В тот же день Навального определили в московский следственный изолятор "Матросская тишина". Как сообщала ФСИН, блогер задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря 2020 года его объявили в розыск.У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей. По последнему из них Замоскворецкий суд Москвы приговорил оппозиционера к 3,5 годам условно.
https://ria.ru/20210202/aktsiya-1595620319.html
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Алексей Навальный в здании суда
Алексей Навальный в здании суда
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ив роше, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), кировлес, москва, германия, химки, происшествия, общество