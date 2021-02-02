https://ria.ru/20210202/sud-1595627701.html

Навального привезли в Мосгорсуд

Навального привезли в Мосгорсуд

Блогера Алексея Навального доставили в Мосгорсуд, где будет рассматривать вопрос о замене ему условного срока на реальный, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T11:04

2021-02-02T11:04

2021-02-02T11:37

ив роше

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

кировлес

москва

германия

химки

происшествия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595635075_0:0:641:360_1920x0_80_0_0_c7500fa64f42c9009376d696a9635908.jpg

МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Блогера Алексея Навального доставили в Мосгорсуд, где будет рассматривать вопрос о замене ему условного срока на реальный, передает корреспондент РИА Новости.В заседании он будет участвовать, находясь в так называемом "аквариуме". До слушания блогеру предоставили возможность полчаса конфиденциально пообщаться с адвокатами. Позже в зал заседаний пустили его супругу, они перекинулись несколькими фразами.Слушание, которое было назначено Симоновским судом столицы, пройдет во вторник в Мосгорсуде в выездном формате, чтобы на нем смогло присутствовать большее число журналистов.Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток.Основанием для ареста блогера стало его уклонение от отбывания наказания по делу "Ив Роше". В тот же день Навального определили в московский следственный изолятор "Матросская тишина". Как сообщала ФСИН, блогер задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря 2020 года его объявили в розыск.У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей. По последнему из них Замоскворецкий суд Москвы приговорил оппозиционера к 3,5 годам условно.

https://ria.ru/20210202/aktsiya-1595620319.html

https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595596818.html

москва

германия

химки

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Алексей Навальный в здании суда Алексей Навальный в здании суда 2021-02-02T11:04 true PT0M22S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ив роше, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), кировлес, москва, германия, химки, происшествия, общество