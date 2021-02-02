https://ria.ru/20210202/strim-1595643037.html

В Смоленской области возбудили дело после смерти в кадре "трэш-стримера"

В Смоленской области возбудили дело после смерти в кадре "трэш-стримера"

Следствие в Смоленской области возбудило дело после смерти в прямом эфире "трэш-стримера" Деда, сообщило следственное управление СК РФ по региону. РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T12:07

2021-02-02T12:07

2021-02-02T12:07

россия

александр башкин

следственный комитет россии (ск рф)

совет федерации рф

смоленская область

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 2 фев – РИА Новости. Следствие в Смоленской области возбудило дело после смерти в прямом эфире "трэш-стримера" Деда, сообщило следственное управление СК РФ по региону.Ранее смоленские СМИ написали, что в прямом эфире YouTube-канала около полутора сотен подписчиков наблюдали смерть 60-летнего Юрия Душечкина, известного как Дед. Отмечалось, что авторы канала неоднократно в прямых эфирах издевались над спившимися пенсионерами - например, надевали на голову ведро и били палкой, а зрители вносили деньги на очередную порцию алкоголя для них. Как сообщалось, Дед, постоянный участник стримов на этом канале, умер во сне, предварительно выпив 1,5 литра дешевой водки. СК объявил о начале доследственной проверки изложенной в СМИ информации.Следователями устанавливается лицо, которое "организовало прямые эфиры через социальную сеть", устанавливаются все обстоятельства преступления.Идею ввести законодательную норму о возможности внесудебной блокировки сайта в том случае, если на нем ведется трэш-стрим, активно обсуждают в Совете Федерации. Как сообщил РИА Новости сенатор Александр Башкин, для операторов и провайдеров в случае неприятия мер по блокировке сайта должна быть установлена административная ответственность.Обсуждение наказания для трэш-стримеров началось в Совфеде после стрима видеоблогера Reeflay 2 декабря 2020 года, в ходе которого выяснилось, что девушка, находившаяся в кадре, умерла. Не выключая трансляции, молодой человек вызвал врачей и полицию. Бригада скорой помощи констатировала смерть. Сенаторы заявили, что планируют разработать законодательную инициативу, запрещающую "трэш-стримы".

https://ria.ru/20210201/volodin-1595538723.html

https://ria.ru/20210125/tresh-strimy-1594413293.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр башкин, следственный комитет россии (ск рф), совет федерации рф, смоленская область, происшествия