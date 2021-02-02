https://ria.ru/20210202/ssha-1595769166.html

США заявили, что учтут ситуацию с Навальным в отношениях с Россией

США заявили, что учтут ситуацию с Навальным в отношениях с Россией

США будут учитывать ситуацию с Алексеем Навальным, формулируя политику в отношении РФ, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс. РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T23:14

2021-02-02T23:14

2021-02-02T23:14

замена условного срока навального

россия

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

европейский суд по правам человека

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. США будут учитывать ситуацию с Алексеем Навальным, формулируя политику в отношении РФ, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Ряд стран Запада призвали освободить Навального. В частности, Белый дом заявил, что обеспокоен приговором Навальному и также призвал освободить блогера. При этом МИД РФ в ответ на заявления западных стран по Навальному уже призвал не вмешиваться в дела суверенного государства, отметив, что призывы Запада освободить его являются отрывом от реальности или ангажированностьюПо его словам, проводящийся разведкой "обзор" предполагаемых действий России является "абсолютным приоритетом" в политике нынешней администрации.Он перечислил ряд обвинений против России, включая хакерские атаки, дело Навального, "вмешательство в выборы" и предполагаемые награды за головы американских солдат в Афганистане, и напомнил, что США изучают ответ на них. Россия неоднократно отрицала эти обвинения.МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным – и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок. Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов. Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.

https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595762991.html

https://ria.ru/20210131/ssha-1595265861.html

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замена условного срока навального, россия, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), европейский суд по правам человека, сша, в мире