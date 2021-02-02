https://ria.ru/20210202/sanktsii-1595770565.html

МИД Чехии призвал Евросоюз вернуться к обсуждению санкций против России

МИД Чехии призвал Евросоюз вернуться к обсуждению санкций против России

Глава МИД Чехии Томаш Петршичек после приговора Алексею Навальному заявил, что Евросоюз должен опять вернуться к теме санкций в отношении РФ. РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T23:37

2021-02-02T23:37

2021-02-02T23:37

россия

томаш петршичек

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

мид германии

европейский суд по правам человека

чехия

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595726114_0:0:1145:644_1920x0_80_0_0_f281c42563b6b569f7a59365111860ef.jpg

ПРАГА, 2 фев – РИА Новости. Глава МИД Чехии Томаш Петршичек после приговора Алексею Навальному заявил, что Евросоюз должен опять вернуться к теме санкций в отношении РФ.Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Первым после оглашения приговора Навальному высказался глава МИД Германии Хайко Маас. Затем последовало заявление его британского коллеги, главы госдепартамента США, президента Франции Эммануэля Макрона. Все они осудили приговор и призвали освободить блогера. При этом МИД РФ в ответ на заявления западных стран по Навальному уже призвал не вмешиваться в дела суверенного государства, отметив, что призывы Запада освободить его являются отрывом от реальности или ангажированностью.МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным – и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок. Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов. Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.

https://ria.ru/20210202/navalnyy--1595724685.html

https://ria.ru/20210202/ssha-1595769166.html

россия

чехия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, томаш петршичек, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), мид германии, европейский суд по правам человека, чехия, сша, в мире