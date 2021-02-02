https://ria.ru/20210202/sanktsii-1595765789.html

Эксперт рассказал, какие санкции могут ввести из-за Навального

Эксперт рассказал, какие санкции могут ввести из-за Навального

Российскому топливно-энергетическому комплексу вряд ли грозят секторальные санкции со стороны США и ЕС из-за решения по делу Алексея Навального, однако возможны РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T22:32

2021-02-02T22:32

2021-02-02T22:32

замена условного срока навального

россия

северный поток — 2

алексей гривач

ив роше

сергей лавров

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

европейский суд по правам человека

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Российскому топливно-энергетическому комплексу вряд ли грозят секторальные санкции со стороны США и ЕС из-за решения по делу Алексея Навального, однако возможны точечные меры в отношении российских компаний и физических лиц, прокомментировал РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на реальный. Ему предстоит отбыть его в колонии общего режима.Субъекты, заинтересованные в приостановке проекта "Северный поток 2", также воспользуются ситуацией для решения вопроса о прекращении строительства газопровода в свою пользу, считает эксперт. Однако, Германия, скорее всего, будет сопротивляться таким попыткам, поскольку строительство "Северного потока 2" отвечает национальным интересам страны с точки зрения энергетической безопасности и экономическому и политическому суверенитете Европейского Союза в целом, указывает Гривач.МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла поведение западных дипломатов и западных МИД в ситуации с процессом над Навальным цепочкой политических постановочных акций.Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным – и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок. Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов. Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.

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россия

москва

сша

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Автозак с Навальным прибыл в СИЗО "Матросская тишина" После оглашения приговора о замене условного срока Алексею Навальному на реальный, его в автозаке привезли в СИЗО "Матросская тишина". 2021-02-02T22:32 true PT0M25S

Задержания на Манежной площади Полиция начала задержания в центре Москвы после оглашения приговора Навальному. Как минимум, три человека проведены в автозак на Манежной площади. 2021-02-02T22:32 true PT0M10S

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