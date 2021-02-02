Эксперт рассказал, какие санкции могут ввести из-за Навального
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАлексей Навальный на заседании Московского городского суда
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Российскому топливно-энергетическому комплексу вряд ли грозят секторальные санкции со стороны США и ЕС из-за решения по делу Алексея Навального, однако возможны точечные меры в отношении российских компаний и физических лиц, прокомментировал РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
"Какие-то санкции, очевидно, будут, но они вряд ли будут носить секторальный характер. Удар по российскому энергетическому сектору, на мой взгляд, не в интересах Европы и даже противоречит им",- отметил Гривач.
Субъекты, заинтересованные в приостановке проекта "Северный поток 2", также воспользуются ситуацией для решения вопроса о прекращении строительства газопровода в свою пользу, считает эксперт. Однако, Германия, скорее всего, будет сопротивляться таким попыткам, поскольку строительство "Северного потока 2" отвечает национальным интересам страны с точки зрения энергетической безопасности и экономическому и политическому суверенитете Европейского Союза в целом, указывает Гривач.
МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла поведение западных дипломатов и западных МИД в ситуации с процессом над Навальным цепочкой политических постановочных акций.
Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным – и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок. Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов. Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.
1 февраля, 16:29Они желают нам смерти: чем виноваты Лановой и Слепаков
Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.