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https://ria.ru/20210202/sanktsii-1595765789.html
Эксперт рассказал, какие санкции могут ввести из-за Навального
Эксперт рассказал, какие санкции могут ввести из-за Навального
Российскому топливно-энергетическому комплексу вряд ли грозят секторальные санкции со стороны США и ЕС из-за решения по делу Алексея Навального, однако возможны РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T22:32
2021-02-02T22:32
замена условного срока навального
россия
северный поток — 2
алексей гривач
ив роше
сергей лавров
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
европейский суд по правам человека
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Российскому топливно-энергетическому комплексу вряд ли грозят секторальные санкции со стороны США и ЕС из-за решения по делу Алексея Навального, однако возможны точечные меры в отношении российских компаний и физических лиц, прокомментировал РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на реальный. Ему предстоит отбыть его в колонии общего режима.Субъекты, заинтересованные в приостановке проекта "Северный поток 2", также воспользуются ситуацией для решения вопроса о прекращении строительства газопровода в свою пользу, считает эксперт. Однако, Германия, скорее всего, будет сопротивляться таким попыткам, поскольку строительство "Северного потока 2" отвечает национальным интересам страны с точки зрения энергетической безопасности и экономическому и политическому суверенитете Европейского Союза в целом, указывает Гривач.МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла поведение западных дипломатов и западных МИД в ситуации с процессом над Навальным цепочкой политических постановочных акций.Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным – и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок. Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов. Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.
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россия
москва
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Автозак с Навальным прибыл в СИЗО "Матросская тишина"
После оглашения приговора о замене условного срока Алексею Навальному на реальный, его в автозаке привезли в СИЗО "Матросская тишина".
2021-02-02T22:32
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Задержания на Манежной площади
Полиция начала задержания в центре Москвы после оглашения приговора Навальному. Как минимум, три человека проведены в автозак на Манежной площади.
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замена условного срока навального, россия, северный поток — 2, алексей гривач, ив роше, сергей лавров, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), европейский суд по правам человека, москва, сша

Эксперт рассказал, какие санкции могут ввести из-за Навального

22:32 02.02.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАлексей Навальный на заседании Московского городского суда
Алексей Навальный на заседании Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Российскому топливно-энергетическому комплексу вряд ли грозят секторальные санкции со стороны США и ЕС из-за решения по делу Алексея Навального, однако возможны точечные меры в отношении российских компаний и физических лиц, прокомментировал РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на реальный. Ему предстоит отбыть его в колонии общего режима.

"Какие-то санкции, очевидно, будут, но они вряд ли будут носить секторальный характер. Удар по российскому энергетическому сектору, на мой взгляд, не в интересах Европы и даже противоречит им",- отметил Гривач.

Субъекты, заинтересованные в приостановке проекта "Северный поток 2", также воспользуются ситуацией для решения вопроса о прекращении строительства газопровода в свою пользу, считает эксперт. Однако, Германия, скорее всего, будет сопротивляться таким попыткам, поскольку строительство "Северного потока 2" отвечает национальным интересам страны с точки зрения энергетической безопасности и экономическому и политическому суверенитете Европейского Союза в целом, указывает Гривач.
МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла поведение западных дипломатов и западных МИД в ситуации с процессом над Навальным цепочкой политических постановочных акций.
Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным – и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок. Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов. Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.
Семен Слепаков - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
1 февраля, 16:29
Они желают нам смерти: чем виноваты Лановой и Слепаков
Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.
 
Замена условного срока НавальногоРоссияСеверный поток — 2Алексей ГривачИв РошеСергей ЛавровАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Европейский суд по правам человекаМоскваСША
 
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