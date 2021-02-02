Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20210202/samolet-1595565458.html
Стюардесса рассказала, почему пассажирам лучше не снимать обувь на борту
Стюардесса рассказала, почему пассажирам лучше не снимать обувь на борту
Бывшая стюардесса британской авиакомпании рассказала, почему пассажирам не стоит снимать обувь в салоне самолета, сообщает Express. РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T00:13
2021-02-02T00:13
туристы
туризм
туризм
пассажиры
новости - туризм
лас-вегас
лондон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155168/53/1551685366_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_e946b86a23ab584c70f4a8a4380f9be3.jpg
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Бывшая стюардесса британской авиакомпании рассказала, почему пассажирам не стоит снимать обувь в салоне самолета, сообщает Express.Попав на борт, многие авиапассажиры стараются сделать пространство вокруг себя удобным: просят одеяло и подушку, надевают маску для сна, разуваются.Однако Хейли Боулз, много лет проработавшая бортпроводницей, говорит, что важно оставаться в обуви, особенно во время взлета и посадки. "Если путешественникам придется эвакуироваться, им лучше быть в ботинках", — поясняет она.В сентябре 2015 года при вылете из аэропорта Лас-Вегаса, прямо во время разгона по взлетной полосе загорелся самолет, направляющийся в Лондон. "Пассажирам пришлось эвакуироваться, и те, кто был без обуви, обожгли ступни, когда бежали по асфальту, — вспоминает стюардесса. — Я видела это своими глазами". После инцидента она стала всегда настаивать, чтобы клиенты не разувались.Безопасность — не единственная причина, по которой туристов просят летать в обуви. "Никогда не заходите в туалет босиком, — написал на форуме пассажиров бортпроводник, отработавший в небе шесть лет. — Поверьте, что в девяти случаях из десяти жидкость на полу там – не вода".Он объяснил, что туалеты в самолетах бывают не очень чистыми — их моют только перед приземлением. "Представьте, что там твориться после двенадцатичасового перелета, когда ими пользовались 200 путешественников", — говорит он.
https://ria.ru/20210127/styuardessa-1594662731.html
лас-вегас
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155168/53/1551685366_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_b91c94b8ac634cb1277ea61a28fc56b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туристы, туризм, пассажиры, новости - туризм, лас-вегас, лондон

Стюардесса рассказала, почему пассажирам лучше не снимать обувь на борту

00:13 02.02.2021
 
© Depositphotos / kastoДевушка во время сна в самолете
Девушка во время сна в самолете - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© Depositphotos / kasto
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Бывшая стюардесса британской авиакомпании рассказала, почему пассажирам не стоит снимать обувь в салоне самолета, сообщает Express.
Попав на борт, многие авиапассажиры стараются сделать пространство вокруг себя удобным: просят одеяло и подушку, надевают маску для сна, разуваются.
Однако Хейли Боулз, много лет проработавшая бортпроводницей, говорит, что важно оставаться в обуви, особенно во время взлета и посадки. "Если путешественникам придется эвакуироваться, им лучше быть в ботинках", — поясняет она.
В сентябре 2015 года при вылете из аэропорта Лас-Вегаса, прямо во время разгона по взлетной полосе загорелся самолет, направляющийся в Лондон. "Пассажирам пришлось эвакуироваться, и те, кто был без обуви, обожгли ступни, когда бежали по асфальту, — вспоминает стюардесса. — Я видела это своими глазами". После инцидента она стала всегда настаивать, чтобы клиенты не разувались.
Безопасность — не единственная причина, по которой туристов просят летать в обуви. "Никогда не заходите в туалет босиком, — написал на форуме пассажиров бортпроводник, отработавший в небе шесть лет. — Поверьте, что в девяти случаях из десяти жидкость на полу там – не вода".
Он объяснил, что туалеты в самолетах бывают не очень чистыми — их моют только перед приземлением. "Представьте, что там твориться после двенадцатичасового перелета, когда ими пользовались 200 путешественников", — говорит он.
Бортпроводник рейса SU 1307 авиакомпании Аэрофлот во время подготовки к рейсу самолета А-321 на стоянке в новосибирском аэропорту Толмачево - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
27 января, 00:47Туризм
Стюардесса рассказала о самом тяжелом полете в жизни
 
ТуризмтуристыТуризмпассажирыНовости - ТуризмЛас-ВегасЛондон
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Алексей Навальный на заседании Московского городского судаЗаседание по делу Алексея Навального. Онлайн-репортаж09:54
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:01Орегон декриминализировал хранение небольшого количества любых наркотиков
14:59"Он посмотрит". Зеленский отказался ответить на вопрос о работе с Путиным
14:54Лавров допустил пересмотр решения о выходе из Договора по открытому небу
14:52Разработчик "Новичка" оценил способность США производить вещество
14:50"Фармасинтез" оценила ситуацию с производством вакцины "Спутник V"
14:49СМИ: США готовы начать диалог о снятии санкций с "Северного потока — 2"
14:48В Саратове продлили арест учительнице, обвиняемой в двойном убийстве
14:47В российских школах появятся советники по воспитанию
14:46Калининградец получил срок за надругательство над внучкой сожительницы
14:46Володин рассказал, почему Навальному нужно "посочувствовать вдвойне"
14:37Генсек ОДКБ заявил, что сирийские наемники должны покинуть Карабах
14:37В ОДКБ оценили боеспособность коллективных сил после конфликта в Карабахе
14:33На рассмотрение дела Навального приехали представители 13 стран
14:31Прения сторон по делу Навального начнутся после перерыва
14:30Тимошенко попросила Раду уволить главу "Нафтогаза"
14:28Главу Росрыболовства Шестакова лишили статуса замминистра
14:25В Улан-Удэ подростки жестоко избили и ограбили журналиста
14:19У метро "Преображенская площадь" в Москве проходят точечные задержания
14:18В США задержали шесть человек, которые изменили памятный знак Hollywood
14:17В Башкирии ребенок получил травму на соревнованиях и впал в кому
Лента новостейМолния