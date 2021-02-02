https://ria.ru/20210202/samolet-1595565458.html

Стюардесса рассказала, почему пассажирам лучше не снимать обувь на борту

Стюардесса рассказала, почему пассажирам лучше не снимать обувь на борту

Бывшая стюардесса британской авиакомпании рассказала, почему пассажирам не стоит снимать обувь в салоне самолета, сообщает Express. РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T00:13

2021-02-02T00:13

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Бывшая стюардесса британской авиакомпании рассказала, почему пассажирам не стоит снимать обувь в салоне самолета, сообщает Express.Попав на борт, многие авиапассажиры стараются сделать пространство вокруг себя удобным: просят одеяло и подушку, надевают маску для сна, разуваются.Однако Хейли Боулз, много лет проработавшая бортпроводницей, говорит, что важно оставаться в обуви, особенно во время взлета и посадки. "Если путешественникам придется эвакуироваться, им лучше быть в ботинках", — поясняет она.В сентябре 2015 года при вылете из аэропорта Лас-Вегаса, прямо во время разгона по взлетной полосе загорелся самолет, направляющийся в Лондон. "Пассажирам пришлось эвакуироваться, и те, кто был без обуви, обожгли ступни, когда бежали по асфальту, — вспоминает стюардесса. — Я видела это своими глазами". После инцидента она стала всегда настаивать, чтобы клиенты не разувались.Безопасность — не единственная причина, по которой туристов просят летать в обуви. "Никогда не заходите в туалет босиком, — написал на форуме пассажиров бортпроводник, отработавший в небе шесть лет. — Поверьте, что в девяти случаях из десяти жидкость на полу там – не вода".Он объяснил, что туалеты в самолетах бывают не очень чистыми — их моют только перед приземлением. "Представьте, что там твориться после двенадцатичасового перелета, когда ими пользовались 200 путешественников", — говорит он.

https://ria.ru/20210127/styuardessa-1594662731.html

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