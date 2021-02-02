https://ria.ru/20210202/romni-1595767000.html

В сенат США внесут законопроект о санкциях из-за Навального

В сенат США внесут законопроект о санкциях из-за Навального

Американский сенатор-республиканец Митт Ромни заявил после решения российского суда о присуждении реального срока Алексею Навальному, что на этой неделе внесет... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T22:45

2021-02-02T22:45

2021-02-02T23:01

замена условного срока навального

россия

ив роше

сергей лавров

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

европейский суд по правам человека

москва

страсбург

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Американский сенатор-республиканец Митт Ромни заявил после решения российского суда о присуждении реального срока Алексею Навальному, что на этой неделе внесет законопроект о введении санкций против "ответственных" лиц.Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима.МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла поведение западных дипломатов и западных МИД в ситуации с процессом над Навальным цепочкой политических постановочных акций.Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным – и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок. Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов. Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

россия

москва

страсбург

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Оглашение приговора Навальному о замене условного срока на реальный Суд оглашает приговор Алексею Навальному по делу о замене условного срока на реальный. Навальный отправится в колонию на два года восемь месяцев. 2021-02-02T22:45 true PT0M39S

Адвокат пояснил, сколько Навальному сидеть в колонии Адвокат поясняет, что Навальный проведет в колонии 2 года и 8 месяцев. Интервью журналистам защитник дал у здания суда. 2021-02-02T22:45 true PT0M41S

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