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В сенат США внесут законопроект о санкциях из-за Навального
В сенат США внесут законопроект о санкциях из-за Навального
Американский сенатор-республиканец Митт Ромни заявил после решения российского суда о присуждении реального срока Алексею Навальному, что на этой неделе внесет... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T22:45
2021-02-02T23:01
замена условного срока навального
россия
ив роше
сергей лавров
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
европейский суд по правам человека
москва
страсбург
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Американский сенатор-республиканец Митт Ромни заявил после решения российского суда о присуждении реального срока Алексею Навальному, что на этой неделе внесет законопроект о введении санкций против "ответственных" лиц.Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима.МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла поведение западных дипломатов и западных МИД в ситуации с процессом над Навальным цепочкой политических постановочных акций.Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным – и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок. Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов. Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.
https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html
россия
москва
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Оглашение приговора Навальному о замене условного срока на реальный
Суд оглашает приговор Алексею Навальному по делу о замене условного срока на реальный. Навальный отправится в колонию на два года восемь месяцев.
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Адвокат пояснил, сколько Навальному сидеть в колонии
Адвокат поясняет, что Навальный проведет в колонии 2 года и 8 месяцев. Интервью журналистам защитник дал у здания суда.
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замена условного срока навального, россия, ив роше, сергей лавров, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), европейский суд по правам человека, москва, страсбург, митт ромни

В сенат США внесут законопроект о санкциях из-за Навального

22:45 02.02.2021 (обновлено: 23:01 02.02.2021)
 
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Сената
Здание Сената - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© AP Photo / J. Scott Applewhite
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Американский сенатор-республиканец Митт Ромни заявил после решения российского суда о присуждении реального срока Алексею Навальному, что на этой неделе внесет законопроект о введении санкций против "ответственных" лиц.
Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима.

"На этой неделе мы внесем законопроект, чтобы наложить санкции на ответственных за эти действия (решение суда о реальном сроке заключения для Навального – ред.)", - написал Ромни в Twitter.

МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла поведение западных дипломатов и западных МИД в ситуации с процессом над Навальным цепочкой политических постановочных акций.
Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным – и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок. Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов. Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.
Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
31 января, 15:46
Навальный убил протест
 
Замена условного срока НавальногоРоссияИв РошеСергей ЛавровАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Европейский суд по правам человекаМоскваСтрасбургМитт Ромни
 
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