https://ria.ru/20210202/putin-1595710098.html
Путин заявил, что учительский труд вызывает особое уважение
Путин заявил, что учительский труд вызывает особое уважение
Президент РФ Владимир Путин назвал учительский труд благородным, нелегким, ответственным и вызывающим особое уважение. РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T16:54
2021-02-02T16:54
2021-02-02T17:27
социальный навигатор
сн_образование
россия
владимир путин
образование - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595709337_0:234:3224:2048_1920x0_80_0_0_923acb70fcdafade46c8d590850fe9d3.jpg
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал учительский труд благородным, нелегким, ответственным и вызывающим особое уважение."Учительский труд благородный, творческий, нелегкий, вне всякого сомнения, очень ответственный, всегда вызывает особое уважение. В нашей стране так было всегда", - заявил он в ходе встречи с лауреатами конкурса "Учитель года России - 2020".Путин добавил, что именно от школьного учителя, наставника во многом зависит, кем вырастет человек, каким он станет. Учитель способен не только зажечь в ребенке интерес к знаниям, помочь раскрыться его талантам и способностям, но и заложить те базовые ценности, которые станут надежной опорой во взрослой жизни."В этом и есть высокая миссия, смысл педагогической деятельности, к которой, повторю, просто невозможно относиться без уважения", - резюмировал президент.
https://ria.ru/20210202/uchitelya-1595703128.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595709337_854:270:3224:2048_1920x0_80_0_0_5345814e72943931661ddd2e02855514.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальный навигатор, сн_образование, россия, владимир путин, образование - общество, общество