https://ria.ru/20210202/putin-1595710098.html

Путин заявил, что учительский труд вызывает особое уважение

Путин заявил, что учительский труд вызывает особое уважение

Президент РФ Владимир Путин назвал учительский труд благородным, нелегким, ответственным и вызывающим особое уважение. РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T16:54

2021-02-02T16:54

2021-02-02T17:27

социальный навигатор

сн_образование

россия

владимир путин

образование - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595709337_0:234:3224:2048_1920x0_80_0_0_923acb70fcdafade46c8d590850fe9d3.jpg

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал учительский труд благородным, нелегким, ответственным и вызывающим особое уважение."Учительский труд благородный, творческий, нелегкий, вне всякого сомнения, очень ответственный, всегда вызывает особое уважение. В нашей стране так было всегда", - заявил он в ходе встречи с лауреатами конкурса "Учитель года России - 2020".Путин добавил, что именно от школьного учителя, наставника во многом зависит, кем вырастет человек, каким он станет. Учитель способен не только зажечь в ребенке интерес к знаниям, помочь раскрыться его талантам и способностям, но и заложить те базовые ценности, которые станут надежной опорой во взрослой жизни."В этом и есть высокая миссия, смысл педагогической деятельности, к которой, повторю, просто невозможно относиться без уважения", - резюмировал президент.

https://ria.ru/20210202/uchitelya-1595703128.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, россия, владимир путин, образование - общество, общество