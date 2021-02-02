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Путин заявил, что учительский труд вызывает особое уважение
Путин заявил, что учительский труд вызывает особое уважение
Президент РФ Владимир Путин назвал учительский труд благородным, нелегким, ответственным и вызывающим особое уважение. РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T16:54
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал учительский труд благородным, нелегким, ответственным и вызывающим особое уважение."Учительский труд благородный, творческий, нелегкий, вне всякого сомнения, очень ответственный, всегда вызывает особое уважение. В нашей стране так было всегда", - заявил он в ходе встречи с лауреатами конкурса "Учитель года России - 2020".Путин добавил, что именно от школьного учителя, наставника во многом зависит, кем вырастет человек, каким он станет. Учитель способен не только зажечь в ребенке интерес к знаниям, помочь раскрыться его талантам и способностям, но и заложить те базовые ценности, которые станут надежной опорой во взрослой жизни."В этом и есть высокая миссия, смысл педагогической деятельности, к которой, повторю, просто невозможно относиться без уважения", - резюмировал президент.
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Путин заявил, что учительский труд вызывает особое уважение

16:54 02.02.2021 (обновлено: 17:27 02.02.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с лауреатами конкурса "Учитель года России"
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с лауреатами конкурса Учитель года России - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал учительский труд благородным, нелегким, ответственным и вызывающим особое уважение.
"Учительский труд благородный, творческий, нелегкий, вне всякого сомнения, очень ответственный, всегда вызывает особое уважение. В нашей стране так было всегда", - заявил он в ходе встречи с лауреатами конкурса "Учитель года России - 2020".
Путин добавил, что именно от школьного учителя, наставника во многом зависит, кем вырастет человек, каким он станет. Учитель способен не только зажечь в ребенке интерес к знаниям, помочь раскрыться его талантам и способностям, но и заложить те базовые ценности, которые станут надежной опорой во взрослой жизни.
"В этом и есть высокая миссия, смысл педагогической деятельности, к которой, повторю, просто невозможно относиться без уважения", - резюмировал президент.
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