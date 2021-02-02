Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210202/putin-1595653997.html
Песков ответил на вопрос, считает ли Путин себя наследником Ельцина
Песков ответил на вопрос, считает ли Путин себя наследником Ельцина
Первый президент РФ Борис Ельцин является частью нашей общей истории, в известном плане все мы продолжатели той истории, которая у нас была, в том числе и... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T12:58
2021-02-02T12:58
россия
дмитрий песков
владимир путин
борис ельцин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1f/1595360304_0:197:2915:1837_1920x0_80_0_0_ea461052c690cdaeebfcef2b7f8cfce7.jpg
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Первый президент РФ Борис Ельцин является частью нашей общей истории, в известном плане все мы продолжатели той истории, которая у нас была, в том числе и президент Владимир Путин, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Накануне президент возложил цветы к могиле Бориса Ельцина на Новодевичьем кладбище. Путин заявил, что первый президент никогда не боялся брать ответственность за собственные действия и судьбу страны, а также, что "задним числом мы все умны, а когда события накатываются как снежный ком - другая ситуация".В понедельник, 1 февраля, исполнилось 90 лет со дня рождения Ельцина, который руководил страной с 10 июля 1991 года по 31 декабря 1999 года.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/1f/1595360304_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a01c7abf1fce06b3648a52ac594fb125.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, дмитрий песков, владимир путин, борис ельцин

Песков ответил на вопрос, считает ли Путин себя наследником Ельцина

12:58 02.02.2021
 
© РИА Новости / Игорь МихалевПрезидент России Борис Николаевич Ельцин
Президент России Борис Николаевич Ельцин - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Игорь Михалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Первый президент РФ Борис Ельцин является частью нашей общей истории, в известном плане все мы продолжатели той истории, которая у нас была, в том числе и президент Владимир Путин, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Ельцин - это часть нашей истории, истории нашей страны, нашей общей истории, через которую мы прошли. Это была очень непростая история. Именно вчера Путин говорил о том, что, конечно, задним умом критиковать кого-то за ошибки - это дело самое простое, но самое сложное - это не допускать таких ошибок. Все люди и поэтому от этого никто не застрахован. Вы знаете, что свое отношение к Ельцину еще раз Путин высказал вчера, когда был на Новодевичьем кладбище, но в известном плане мы все продолжатели той истории, которая у нас была, в том числе и президент Путин", - сказал Песков, отвечая на вопрос, считает ли Путин себя продолжателем дела Бориса Ельцина, наследником его политических взглядов.
Эпоха Бориса Ельцина
© РИА Новости / Владимир Родионов

Борис Николаевич Ельцин вошел в историю как первый всенародно избранный глава государства. Двенадцатого июня 1991 года он победил на выборах президента РСФСР с 57,3 процента голосов избирателей.

Жители Саратовской области вручают Президенту России Борису Николаевичу Ельцину символический сноп пшеницы, обещая, что в области будет собрано 5 млн тонн зерна
1 из 18

Борис Николаевич Ельцин вошел в историю как первый всенародно избранный глава государства. Двенадцатого июня 1991 года он победил на выборах президента РСФСР с 57,3 процента голосов избирателей.

© РИА Новости / Владимир Родионов
© РИА Новости / Борис Кауфман / Перейти в фотобанк

В разгар проводимой Михаилом Горбачевым перестройки никто и предположить не мог, что очень скоро Ельцин схлестнется с президентом СССР.

Михаил Сергеевич Горбачев поздравляет Бориса Николаевича Ельцина во время его инаугурации на пост Президента РСФСР. 10 июля 1991 года
2 из 18

В разгар проводимой Михаилом Горбачевым перестройки никто и предположить не мог, что очень скоро Ельцин схлестнется с президентом СССР.

© РИА Новости / Борис Кауфман
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

В ночь на 19 августа 1991-го представители высшего руководства страны, несогласные с политикой реформ, создали Государственный комитет по чрезвычайному положению и попытались отстранить Горбачева от власти. Сопротивление путчистам возглавил Ельцин. Попытка госпереворота провалилась. А 8 декабря в Беловежской пуще было подписано соглашение о ликвидации СССР и создании Содружества Независимых Государств.

Президент России Борис Ельцин. 1991 год
3 из 18

В ночь на 19 августа 1991-го представители высшего руководства страны, несогласные с политикой реформ, создали Государственный комитет по чрезвычайному положению и попытались отстранить Горбачева от власти. Сопротивление путчистам возглавил Ельцин. Попытка госпереворота провалилась. А 8 декабря в Беловежской пуще было подписано соглашение о ликвидации СССР и создании Содружества Независимых Государств.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Макаров

В сентябре 1993 года в телевизионном обращении Ельцин озвучил указ о конституционной реформе, в котором предписывалось, в частности, распустить Верховный Совет и провести новые парламентские выборы. Подписание документа привело к политическому кризису, который завершился вооруженным столкновением и штурмом Белого дома.

Митинг в поддержку президента России Бориса Ельцина на Манежной площади в Москве. 26 сентября 1993 года
4 из 18

В сентябре 1993 года в телевизионном обращении Ельцин озвучил указ о конституционной реформе, в котором предписывалось, в частности, распустить Верховный Совет и провести новые парламентские выборы. Подписание документа привело к политическому кризису, который завершился вооруженным столкновением и штурмом Белого дома.

© РИА Новости / Александр Макаров
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин

На Западе Бориса Ельцина приняли не сразу. Джордж Буш — старший возмущался его манерами. "Этот парень — настоящий дикарь, правда?" — сказал он сотрудникам Белого дома после знакомства с российским президентом.

Выступление Бориса Ельцина в Конгрессе США
5 из 18

На Западе Бориса Ельцина приняли не сразу. Джордж Буш — старший возмущался его манерами. "Этот парень — настоящий дикарь, правда?" — сказал он сотрудникам Белого дома после знакомства с российским президентом.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
© РИА Новости / В. Чистяков / Перейти в фотобанк

Борис Ельцин в ковбойской шляпе принимает в подарок от американского сената поясной ремень во время визита в США.

Президент России Борис Николаевич Ельцин в ковбойской шляпе принимает в подарок от сената США поясной ремень во время визита в Америку. 1991 год
6 из 18

Борис Ельцин в ковбойской шляпе принимает в подарок от американского сената поясной ремень во время визита в США.

© РИА Новости / В. Чистяков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Г. Качкин / Перейти в фотобанк

Большая политическая карьера Ельцина началась в 1980-х, когда на него обратил внимание Юрий Андропов. Председателю КГБ импонировало, что тогда еще cвердловский руководитель выступал против чиновничьих привилегий.

Президент РФ Борис Ельцин во время официального визита в Казахстан играет на домре в Доме народного творчества
7 из 18

Большая политическая карьера Ельцина началась в 1980-х, когда на него обратил внимание Юрий Андропов. Председателю КГБ импонировало, что тогда еще cвердловский руководитель выступал против чиновничьих привилегий.

© РИА Новости / Г. Качкин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Г. Качкин

Ельцин посещал заводы и магазины, пользовался общественным транспортом, стоял в очередях за продуктами.

Президент России Борис Ельцин и Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время посещения конного завода
8 из 18

Ельцин посещал заводы и магазины, пользовался общественным транспортом, стоял в очередях за продуктами.

© РИА Новости / Г. Качкин
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин

Одним из первых региональных лидеров Ельцин начал проводить публичные встречи, которые позволяли людям "выпустить пар".

Президент РФ Борис Николаевич Ельцин в магазине в Омске. 1992 год
9 из 18

Одним из первых региональных лидеров Ельцин начал проводить публичные встречи, которые позволяли людям "выпустить пар".

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
© РИА Новости / Игорь Михалев / Перейти в фотобанк

После переезда в Москву Борис Николаевич много общался с горожанами. Его встречи с жителями многих раздражали. Реформы буксовали, а Ельцин, критикующий недостатки системы, набирал популярность.

Выступление Бориса Ельцина на митинге в поддержку Президента РФ на Васильевском спуске
10 из 18

После переезда в Москву Борис Николаевич много общался с горожанами. Его встречи с жителями многих раздражали. Реформы буксовали, а Ельцин, критикующий недостатки системы, набирал популярность.

© РИА Новости / Игорь Михалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Дмитрий Донской

Происходящее в России вызывало интерес, лидеры многих стран стремились приехать сюда с визитами. Королева Великобритании Елизавета II в первый и единственный раз побывала в нашей стране в 1994 году.

Президент России Борис Ельцин, королева Великобритании Елизавета II и мэр города Москвы Юрий Лужков на Красной площади во время официального визита королевы в Россию
11 из 18

Происходящее в России вызывало интерес, лидеры многих стран стремились приехать сюда с визитами. Королева Великобритании Елизавета II в первый и единственный раз побывала в нашей стране в 1994 году.

© РИА Новости / Дмитрий Донской
© РИА Новости / Владимир Родионов / Перейти в фотобанк

Борис Ельцин был женат с 1956 года. Его супруга Наина Иосифовна оказалась практически идеальной первой леди. Она не пыталась быть впереди мужа, но и его тенью не стала.

Президент РФ Борис Ельцин и его супруга Наина Ельцина танцуют на митинге-концерте в поддержку Президента РФ в Новосибирске. 1996 год
12 из 18

Борис Ельцин был женат с 1956 года. Его супруга Наина Иосифовна оказалась практически идеальной первой леди. Она не пыталась быть впереди мужа, но и его тенью не стала.

© РИА Новости / Владимир Родионов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Дмитрий Донской / Перейти в фотобанк

У Наины и Бориса Ельциных есть две дочери — Елена и Татьяна, у каждой из них по трое детей.

На фото: Ельцин с женой Наиной и внучкой Машей.

Президент РФ Борис Ельцин сидит на скамье во время прогулки с супругой Наиной и внучкой Машей
13 из 18

У Наины и Бориса Ельциных есть две дочери — Елена и Татьяна, у каждой из них по трое детей.

На фото: Ельцин с женой Наиной и внучкой Машей.

© РИА Новости / Дмитрий Донской
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Дмитрий Донской / Перейти в фотобанк

В 1996 году Борис Ельцин стал президентом во второй раз. Кампанию он начал с катастрофически низким рейтингом, но в итоге победил Геннадия Зюганова с 53,82% голосов против 40,31%. В период между первым и вторым турами выборов россиян убедили в реальности коммунистического реванша.

Президент РФ Борис Ельцин выступает на концерте-митинге на Дворцовой площади. 1996 год
14 из 18

В 1996 году Борис Ельцин стал президентом во второй раз. Кампанию он начал с катастрофически низким рейтингом, но в итоге победил Геннадия Зюганова с 53,82% голосов против 40,31%. В период между первым и вторым турами выборов россиян убедили в реальности коммунистического реванша.

© РИА Новости / Дмитрий Донской
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Дмитрий Донской

Первые годы президентства Ельцина прошли под знаком реформаторства, но второй период его пребывания на посту отметился большим числом ошибок и свертыванием преобразований.

Президент России Борис Николаевич Ельцин и губернатор Свердловской области Эдуард Россель в метро города Екатеринбурга
15 из 18

Первые годы президентства Ельцина прошли под знаком реформаторства, но второй период его пребывания на посту отметился большим числом ошибок и свертыванием преобразований.

© РИА Новости / Дмитрий Донской
© РИА Новости / Дмитрий Донской / Перейти в фотобанк

При значительном кредите доверия на Ельцина возлагали и большие надежды. Но реализовать их не удалось, и это разочаровало очень многих сторонников главы государства.

Торжественная церемония вступления в должность вновь избранного Президента РФ Бориса Ельцина. 9 августа 1996 года
16 из 18

При значительном кредите доверия на Ельцина возлагали и большие надежды. Но реализовать их не удалось, и это разочаровало очень многих сторонников главы государства.

© РИА Новости / Дмитрий Донской
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Родионов

Первый президент России был неоднозначным политиком. Вместе с тем соратники вспоминают его как человека, умевшего рисковать, признавать ошибки и привлекать к работе ярких и независимых людей.

Слева направо: президент США Билл Клинтон, президент РФ Борис Ельцин, президент Франции Жак Ширак после подписания Основополагающего акта Россия-Нато
17 из 18

Первый президент России был неоднозначным политиком. Вместе с тем соратники вспоминают его как человека, умевшего рисковать, признавать ошибки и привлекать к работе ярких и независимых людей.

© РИА Новости / Владимир Родионов
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Ровно в полдень 31 декабря 1999 года в телеэфир вышло обращение Бориса Ельцина со словами: "Я принял решение. Долго и мучительно над ним размышлял. Сегодня, в последний день уходящего века, я ухожу в отставку". Исполняющим обязанности президента в тот же день был назначен Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин и первый Президент РФ Борис Ельцин на Красном крыльце в день инаугурации Владимира Путина. 2000 год
18 из 18

Ровно в полдень 31 декабря 1999 года в телеэфир вышло обращение Бориса Ельцина со словами: "Я принял решение. Долго и мучительно над ним размышлял. Сегодня, в последний день уходящего века, я ухожу в отставку". Исполняющим обязанности президента в тот же день был назначен Владимир Путин.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
1 из 18

Борис Николаевич Ельцин вошел в историю как первый всенародно избранный глава государства. Двенадцатого июня 1991 года он победил на выборах президента РСФСР с 57,3 процента голосов избирателей.

© РИА Новости / Владимир Родионов
2 из 18

В разгар проводимой Михаилом Горбачевым перестройки никто и предположить не мог, что очень скоро Ельцин схлестнется с президентом СССР.

© РИА Новости / Борис Кауфман
Перейти в фотобанк
3 из 18

В ночь на 19 августа 1991-го представители высшего руководства страны, несогласные с политикой реформ, создали Государственный комитет по чрезвычайному положению и попытались отстранить Горбачева от власти. Сопротивление путчистам возглавил Ельцин. Попытка госпереворота провалилась. А 8 декабря в Беловежской пуще было подписано соглашение о ликвидации СССР и создании Содружества Независимых Государств.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
4 из 18

В сентябре 1993 года в телевизионном обращении Ельцин озвучил указ о конституционной реформе, в котором предписывалось, в частности, распустить Верховный Совет и провести новые парламентские выборы. Подписание документа привело к политическому кризису, который завершился вооруженным столкновением и штурмом Белого дома.

© РИА Новости / Александр Макаров
5 из 18

На Западе Бориса Ельцина приняли не сразу. Джордж Буш — старший возмущался его манерами. "Этот парень — настоящий дикарь, правда?" — сказал он сотрудникам Белого дома после знакомства с российским президентом.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
6 из 18

Борис Ельцин в ковбойской шляпе принимает в подарок от американского сената поясной ремень во время визита в США.

© РИА Новости / В. Чистяков
Перейти в фотобанк
7 из 18

Большая политическая карьера Ельцина началась в 1980-х, когда на него обратил внимание Юрий Андропов. Председателю КГБ импонировало, что тогда еще cвердловский руководитель выступал против чиновничьих привилегий.

© РИА Новости / Г. Качкин
Перейти в фотобанк
8 из 18

Ельцин посещал заводы и магазины, пользовался общественным транспортом, стоял в очередях за продуктами.

© РИА Новости / Г. Качкин
9 из 18

Одним из первых региональных лидеров Ельцин начал проводить публичные встречи, которые позволяли людям "выпустить пар".

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
10 из 18

После переезда в Москву Борис Николаевич много общался с горожанами. Его встречи с жителями многих раздражали. Реформы буксовали, а Ельцин, критикующий недостатки системы, набирал популярность.

© РИА Новости / Игорь Михалев
Перейти в фотобанк
11 из 18

Происходящее в России вызывало интерес, лидеры многих стран стремились приехать сюда с визитами. Королева Великобритании Елизавета II в первый и единственный раз побывала в нашей стране в 1994 году.

© РИА Новости / Дмитрий Донской
12 из 18

Борис Ельцин был женат с 1956 года. Его супруга Наина Иосифовна оказалась практически идеальной первой леди. Она не пыталась быть впереди мужа, но и его тенью не стала.

© РИА Новости / Владимир Родионов
Перейти в фотобанк
13 из 18

У Наины и Бориса Ельциных есть две дочери — Елена и Татьяна, у каждой из них по трое детей.

На фото: Ельцин с женой Наиной и внучкой Машей.

© РИА Новости / Дмитрий Донской
Перейти в фотобанк
14 из 18

В 1996 году Борис Ельцин стал президентом во второй раз. Кампанию он начал с катастрофически низким рейтингом, но в итоге победил Геннадия Зюганова с 53,82% голосов против 40,31%. В период между первым и вторым турами выборов россиян убедили в реальности коммунистического реванша.

© РИА Новости / Дмитрий Донской
Перейти в фотобанк
15 из 18

Первые годы президентства Ельцина прошли под знаком реформаторства, но второй период его пребывания на посту отметился большим числом ошибок и свертыванием преобразований.

© РИА Новости / Дмитрий Донской
16 из 18

При значительном кредите доверия на Ельцина возлагали и большие надежды. Но реализовать их не удалось, и это разочаровало очень многих сторонников главы государства.

© РИА Новости / Дмитрий Донской
Перейти в фотобанк
17 из 18

Первый президент России был неоднозначным политиком. Вместе с тем соратники вспоминают его как человека, умевшего рисковать, признавать ошибки и привлекать к работе ярких и независимых людей.

© РИА Новости / Владимир Родионов
18 из 18

Ровно в полдень 31 декабря 1999 года в телеэфир вышло обращение Бориса Ельцина со словами: "Я принял решение. Долго и мучительно над ним размышлял. Сегодня, в последний день уходящего века, я ухожу в отставку". Исполняющим обязанности президента в тот же день был назначен Владимир Путин.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Накануне президент возложил цветы к могиле Бориса Ельцина на Новодевичьем кладбище. Путин заявил, что первый президент никогда не боялся брать ответственность за собственные действия и судьбу страны, а также, что "задним числом мы все умны, а когда события накатываются как снежный ком - другая ситуация".
В понедельник, 1 февраля, исполнилось 90 лет со дня рождения Ельцина, который руководил страной с 10 июля 1991 года по 31 декабря 1999 года.
 
РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинБорис Ельцин
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Алексей Навальный на заседании Московского городского судаЗаседание по делу Алексея Навального. Онлайн-репортаж09:54
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:01Орегон декриминализировал хранение небольшого количества любых наркотиков
14:59"Он посмотрит". Зеленский отказался ответить на вопрос о работе с Путиным
14:54Лавров допустил пересмотр решения о выходе из Договора по открытому небу
14:52Разработчик "Новичка" оценил способность США производить вещество
14:50"Фармасинтез" оценила ситуацию с производством вакцины "Спутник V"
14:49СМИ: США готовы начать диалог о снятии санкций с "Северного потока — 2"
14:48В Саратове продлили арест учительнице, обвиняемой в двойном убийстве
14:47В российских школах появятся советники по воспитанию
14:46Калининградец получил срок за надругательство над внучкой сожительницы
14:46Володин рассказал, почему Навальному нужно "посочувствовать вдвойне"
14:37Генсек ОДКБ заявил, что сирийские наемники должны покинуть Карабах
14:37В ОДКБ оценили боеспособность коллективных сил после конфликта в Карабахе
14:33На рассмотрение дела Навального приехали представители 13 стран
14:31Прения сторон по делу Навального начнутся после перерыва
14:30Тимошенко попросила Раду уволить главу "Нафтогаза"
14:28Главу Росрыболовства Шестакова лишили статуса замминистра
14:25В Улан-Удэ подростки жестоко избили и ограбили журналиста
14:19У метро "Преображенская площадь" в Москве проходят точечные задержания
14:18В США задержали шесть человек, которые изменили памятный знак Hollywood
14:17В Башкирии ребенок получил травму на соревнованиях и впал в кому
Лента новостейМолния