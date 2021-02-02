https://ria.ru/20210202/protesty-1595669953.html

Кравцов заявил, что вовлекать школьников в незаконные акции недопустимо

Кравцов заявил, что вовлекать школьников в незаконные акции недопустимо

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил о недопустимости вовлечения школьников в несогласованные акции, при этом отметив, что проводить какие-либо... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T14:11

2021-02-02T14:11

2021-02-02T14:17

россия

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

сергей кравцов

общество

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ВОЛГОГРАД, 2 фев - РИА Новости. Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил о недопустимости вовлечения школьников в несогласованные акции, при этом отметив, что проводить какие-либо проверки из-за этого ведомство не планирует.В российских городах 23 и 31 января проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. Поступала информация об участии в несогласованных акциях несовершеннолетних."Единицы школьников участвовало, и недопустимо, когда кто-то использует в том числе и несовершеннолетних для достижения своих целей", - сказал журналистам Кравцов, который находится в рабочей поездке в Волгограде.Отвечая на вопросы журналистов, он отметил, что проводить проверки в связи с вовлечением школьников в несанкционированные акции ведомство не планирует.В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует, за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210125/agitatory-1594365334.html

https://ria.ru/20210127/ispytanie-1594684310.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сергей кравцов, общество