https://ria.ru/20210202/protesty-1595669953.html
Кравцов заявил, что вовлекать школьников в незаконные акции недопустимо
Кравцов заявил, что вовлекать школьников в незаконные акции недопустимо
Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил о недопустимости вовлечения школьников в несогласованные акции, при этом отметив, что проводить какие-либо... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T14:11
2021-02-02T14:11
2021-02-02T14:17
россия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
сергей кравцов
общество
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ВОЛГОГРАД, 2 фев - РИА Новости. Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил о недопустимости вовлечения школьников в несогласованные акции, при этом отметив, что проводить какие-либо проверки из-за этого ведомство не планирует.В российских городах 23 и 31 января проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. Поступала информация об участии в несогласованных акциях несовершеннолетних."Единицы школьников участвовало, и недопустимо, когда кто-то использует в том числе и несовершеннолетних для достижения своих целей", - сказал журналистам Кравцов, который находится в рабочей поездке в Волгограде.Отвечая на вопросы журналистов, он отметил, что проводить проверки в связи с вовлечением школьников в несанкционированные акции ведомство не планирует.В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует, за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
https://ria.ru/20210125/agitatory-1594365334.html
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россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сергей кравцов, общество
ВОЛГОГРАД, 2 фев - РИА Новости.
Министр просвещения России Сергей Кравцов
заявил о недопустимости вовлечения школьников в несогласованные акции, при этом отметив, что проводить какие-либо проверки из-за этого ведомство не планирует.
В российских городах 23 и 31 января проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. Поступала информация об участии в несогласованных акциях несовершеннолетних.
"Единицы школьников участвовало, и недопустимо, когда кто-то использует в том числе и несовершеннолетних для достижения своих целей", - сказал журналистам Кравцов, который находится в рабочей поездке в Волгограде
.
Отвечая на вопросы журналистов, он отметил, что проводить проверки в связи с вовлечением школьников в несанкционированные акции ведомство не планирует.
В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует, за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".