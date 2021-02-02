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В ВШЭ объяснили разрыв договора с преподавателем после ареста
В ВШЭ объяснили разрыв договора с преподавателем после ареста
Арестованная преподавательница Высшей школы экономики Анна Велликок не является штатным сотрудником вуза, с ней не был заключен трудовой договор, сообщает... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T02:12
2021-02-02T02:12
россия
высшая школа экономики (вшэ)
дмитрий песков
владимир путин
москва
санкт-петербург
происшествия
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Арестованная преподавательница Высшей школы экономики Анна Велликок не является штатным сотрудником вуза, с ней не был заключен трудовой договор, сообщает пресс-служба ВШЭ.Ранее в СМИ появилась информация об аресте Велликок из-за причастности к незаконным акциям.Уточняется, что Велликок должна была провести занятия 3, 4, 10 и 11 февраля, но арест на 14 суток не позволяет ей сделать этого, а перенос занятий невозможен из-за "интенсивности учебного плана"."В связи с этим университет вынужден расторгнуть договор, заведомо неисполнимый со стороны исполнителя. При этом обязательства университета перед студентами будут выполнены в полном объеме", - добавляется в сообщении.В воскресенье в Москве, Петербурге и других городах России прошли несогласованные акции протеста, которые сопровождались задержаниями. За неделю до этого, 23 января, в российских городах также проходили несогласованные митинги, они обернулись столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения коронавирусом.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
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россия, высшая школа экономики (вшэ), дмитрий песков, владимир путин, москва, санкт-петербург, происшествия

В ВШЭ объяснили разрыв договора с преподавателем после ареста

02:12 02.02.2021
 
© Фото : страница ВШЭ на FacebookСтуденты в здании Высшей школы экономики на Покровском бульваре
Студенты в здании Высшей школы экономики на Покровском бульваре - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© Фото : страница ВШЭ на Facebook
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Арестованная преподавательница Высшей школы экономики Анна Велликок не является штатным сотрудником вуза, с ней не был заключен трудовой договор, сообщает пресс-служба ВШЭ.
Ранее в СМИ появилась информация об аресте Велликок из-за причастности к незаконным акциям.
"Анна Велликок не является штатным работником НИУ ВШЭ, не имела с Вышкой трудового договора, то есть привлекалась университетом по гражданско-правовому договору для чтения краткого курса в магистратуре, и этот договор был рассчитан на один модуль", - приводит комментарий вуза студенческое СМИ ВШЭ "HSE Press".
Уточняется, что Велликок должна была провести занятия 3, 4, 10 и 11 февраля, но арест на 14 суток не позволяет ей сделать этого, а перенос занятий невозможен из-за "интенсивности учебного плана".
"В связи с этим университет вынужден расторгнуть договор, заведомо неисполнимый со стороны исполнителя. При этом обязательства университета перед студентами будут выполнены в полном объеме", - добавляется в сообщении.
В воскресенье в Москве, Петербурге и других городах России прошли несогласованные акции протеста, которые сопровождались задержаниями. За неделю до этого, 23 января, в российских городах также проходили несогласованные митинги, они обернулись столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения коронавирусом.
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
 
РоссияВысшая школа экономики (ВШЭ)Дмитрий ПесковВладимир ПутинМоскваСанкт-ПетербургПроисшествия
 
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