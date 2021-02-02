https://ria.ru/20210202/prepodavatelnitsa-1595599036.html

В ВШЭ объяснили разрыв договора с преподавателем после ареста

В ВШЭ объяснили разрыв договора с преподавателем после ареста

Арестованная преподавательница Высшей школы экономики Анна Велликок не является штатным сотрудником вуза, с ней не был заключен трудовой договор, сообщает... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T02:12

2021-02-02T02:12

2021-02-02T02:12

россия

высшая школа экономики (вшэ)

дмитрий песков

владимир путин

москва

санкт-петербург

происшествия

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Арестованная преподавательница Высшей школы экономики Анна Велликок не является штатным сотрудником вуза, с ней не был заключен трудовой договор, сообщает пресс-служба ВШЭ.Ранее в СМИ появилась информация об аресте Велликок из-за причастности к незаконным акциям.Уточняется, что Велликок должна была провести занятия 3, 4, 10 и 11 февраля, но арест на 14 суток не позволяет ей сделать этого, а перенос занятий невозможен из-за "интенсивности учебного плана"."В связи с этим университет вынужден расторгнуть договор, заведомо неисполнимый со стороны исполнителя. При этом обязательства университета перед студентами будут выполнены в полном объеме", - добавляется в сообщении.В воскресенье в Москве, Петербурге и других городах России прошли несогласованные акции протеста, которые сопровождались задержаниями. За неделю до этого, 23 января, в российских городах также проходили несогласованные митинги, они обернулись столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения коронавирусом.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210201/arest-1595592405.html

россия

москва

санкт-петербург

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россия, высшая школа экономики (вшэ), дмитрий песков, владимир путин, москва, санкт-петербург, происшествия