Прокурор попросила о взыскании с инспекции ФСИН по делу Навального
18:01 02.02.2021 (обновлено: 18:12 02.02.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАлексей Навальный на заседании Московского городского суда
МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Прокурор попросила Симоновский суд Москвы вынести частное определение начальнику инспекции, где должен быть отмечаться Алексей Навальный, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.
"Прошу вынести частное представление начальнику инспекции, где должен был отмечаться Навальный, так как не был осуществлен надлежащий контроль за исполнением Навальным испытательного срока", - заявила прокурор в ходе прений сторон.
Заседание Симоновского суда Москвы проходит в выездном формате в здании Московского городского суда, решение по представлению суд ориентировочно озвучит в 20.00.
В понедельник Генпрокуратура заявила, что поддерживает требования ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный, считает представление законным и обоснованным.
Навального задержали 17 января в "Шереметьево" по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток. Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный по делу "Ив Роше", 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.
31 января, 15:46Навальный убил протест
Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным – и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок.
Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов.
Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.
Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.
29 января, 16:34Недостроенная провокация. Миф о дворце Путина не сработал