https://ria.ru/20210202/potok-1595647164.html

В Госдуме ответили на призыв Франции остановить "Северный поток — 2"

В Госдуме ответили на призыв Франции остановить "Северный поток — 2"

Франция, предлагая расширить антироссийские санкции на "Северный поток 2" в связи с делом Алексея Навального, идет на поводу у Вашингтона, необоснованно... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T12:24

2021-02-02T12:24

2021-02-02T12:24

россия

северный поток — 2

ив роше

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

кировлес

сергей железняк

москва

сша

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Франция, предлагая расширить антироссийские санкции на "Северный поток 2" в связи с делом Алексея Навального, идет на поводу у Вашингтона, необоснованно политизируя проект, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.Ранее госсекретарь при французском МИД Клеман Бон заявил в эфире радиостанции France Inter, что считает возможным расширение санкций против России в связи с делом Алексея Навального. Он заявил, что в ЕС "рассматривается вариант" распространения этих санкций в отношении "Северного потока 2", так как "у нас есть большие сомнения по поводу этого проекта в данном контексте"."Французские власти идут на поводу у Вашингтона, необоснованно политизируя газовый проект "Северный поток 2". В Германии совершенно определенно понимают цену инвестиций в "Северный поток 2", который обеспечит население стран-участниц российско-европейского проекта качественным и недорогим газом", - сказал Железняк РИА Новости.Парламентарий подчеркнул, что очередной вымышленный предлог для остановки проекта не должен стать препятствием для окончания работ по укладке и запуску газопровода."Инцидент с российским несистемным оппозиционером пытаются раскрутить США с помощью подконтрольных Вашингтону европейских чиновников. Совершенно очевидно, что шумиха вокруг "немецкого пациента" создана с целью дестабилизации обстановки внутри России и как повод для внешнего давления на нашу страну и наших зарубежных партнеров. США при любой администрации в Вашингтоне доказывают свою готовность сдерживать Россию и препятствовать развитию сотрудничества нашей страны на внешней арене по всем возможным направлениям", - убежден Железняк.Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток.Основанием для ареста оппозиционера стало его уклонение от отбывания наказания по делу "Ив Роше". В тот же день оппозиционера определили в московский следственный изолятор "Матросская тишина". Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря 2020 года его объявили в розыск.У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей. По последнему из них Замоскворецкий суд Москвы приговорил оппозиционера к 3,5 годам условно.Вопрос о замене Навальному условного срока на реальный решается во вторник в Мосгорсуде в выездном формате.

https://ria.ru/20210201/gazoprovod-1595554946.html

https://ria.ru/20210201/potok-1595446504.html

https://ria.ru/20210127/evrosoyuz-1594816130.html

россия

москва

сша

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россия, северный поток — 2, ив роше, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), кировлес, сергей железняк, москва, сша, в мире