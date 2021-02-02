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МИД разъяснил предложения по оказанию россиянам помощи за рубежом
МИД разъяснил предложения по оказанию россиянам помощи за рубежом
МИД России предлагает внести изменения в проект постановления, который регулирует механизм оказания помощи россиянам, оказавшимся в сложной ситуации за рубежом: РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T10:34
2021-02-02T11:30
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
общество
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. МИД России предлагает внести изменения в проект постановления, который регулирует механизм оказания помощи россиянам, оказавшимся в сложной ситуации за рубежом: если нет угрозы жизни и здоровью человека, то предлагается оказывать ее на возмездной основе (без уплаты процентов), при этом новые правила не затрагивают вопросы эвакуации россиян из других стран в чрезвычайных обстоятельствах, рассказал в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД России Иван Волынкин."Базовыми принципами оказания помощи в рамках постановления правительства Российской Федерации от 31 мая 2010 года №370 являются ее безвозмездность и вместе с тем исключительность тех случаев, когда она предоставляется. Иными словами, должна быть зафиксирована непосредственная угроза жизни российскому гражданину", - сказал Волынкин.При этом он отметил, что в последнее время ряд СМИ "существенно исказили суть подхода к предоставлению помощи российским гражданам в возвращении из-за рубежа, который был закреплен в разработанном МИД России и опубликованном в установленном порядке проекте постановления правительства"."Давайте разберемся, какие в принципе имеются правовые механизмы оказания помощи российским гражданам в возвращении домой из-за рубежа и как они работают на практике. В случае возникновения чрезвычайной ситуации на территории иностранного государства постановлением правительства Российской Федерации от 18 ноября 2014 года №1216 предусматривается комплекс мер по обеспечению эвакуации граждан РФ. Соответствующее решение об эвакуации принимается президентом. Финансовое обеспечение эвакуационных мероприятий осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством и по отдельным решениям правительства. Такие эвакуационные мероприятия, в частности, проводились несколько лет назад в Йемене, Ливии", - отметил Волынкин.Вместе с тем, он подчеркнул, что особого внимания заслуживает тема организованного туризма. Волынкин отметил, что МИД России был ранее предложен вариант, при котором "гражданин, если он оценивает свои финансовые возможности как не позволяющие ему самостоятельно оплатить возвращение в Россию, сможет обратиться в российское загранучреждение за возмездной помощью, которая ему будет оказана оперативно и без лишних бюрократических проволочек"."При этом ему предоставлялся бы определенный период – несколько месяцев – на то, чтобы возместить государству те расходы, которые возникли в связи с приобретением ему проездных документов. По замыслу это позволило бы исключить случаи мошенничества и злоупотребления данным механизмом. Никакие проценты при этом, естественно, не начислялись бы", - добавил Волынкин."Некоторые эксперты даже поспешили упрекнуть МИД России в том, что в планы министерства входит обязать повторно оплачивать свои обратные билеты в Россию тех туристов, которые уже заплатили за свой турпакет туроператору, но оказались брошены за рубежом. Спешу разочаровать подобных экспертов: их высказывания свидетельствуют о полном незнании установленного порядка оказания экстренной помощи туристам. В частности, постановление правительства Российской Федерации от 11 августа 2020 года №1209 предусматривает, что возвращение в Россию клиентов российских туроператоров (в случае их банкротства, неисполнения своих обязательств согласно заключенным договорам и т.п.) осуществляется на безвозмездной основе за счет средств Объединения туроператоров "Турпомощь", - рассказал дипломат.Он подчеркнул, что "подавляющее большинство стран мира, имеющих в своем арсенале такие инструменты соцподдержки, оказывает её на возмездной основе".Читайте полный текст интервью Ивана Волынкина &gt;&gt;
https://ria.ru/20210201/myanma-1595446261.html
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), общество

МИД разъяснил предложения по оказанию россиянам помощи за рубежом

10:34 02.02.2021 (обновлено: 11:30 02.02.2021)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкТабличка на здании министерства иностранных дел РФ
Табличка на здании министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. МИД России предлагает внести изменения в проект постановления, который регулирует механизм оказания помощи россиянам, оказавшимся в сложной ситуации за рубежом: если нет угрозы жизни и здоровью человека, то предлагается оказывать ее на возмездной основе (без уплаты процентов), при этом новые правила не затрагивают вопросы эвакуации россиян из других стран в чрезвычайных обстоятельствах, рассказал в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД России Иван Волынкин.
"Базовыми принципами оказания помощи в рамках постановления правительства Российской Федерации от 31 мая 2010 года №370 являются ее безвозмездность и вместе с тем исключительность тех случаев, когда она предоставляется. Иными словами, должна быть зафиксирована непосредственная угроза жизни российскому гражданину", - сказал Волынкин.
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При этом он отметил, что в последнее время ряд СМИ "существенно исказили суть подхода к предоставлению помощи российским гражданам в возвращении из-за рубежа, который был закреплен в разработанном МИД России и опубликованном в установленном порядке проекте постановления правительства".
"Давайте разберемся, какие в принципе имеются правовые механизмы оказания помощи российским гражданам в возвращении домой из-за рубежа и как они работают на практике. В случае возникновения чрезвычайной ситуации на территории иностранного государства постановлением правительства Российской Федерации от 18 ноября 2014 года №1216 предусматривается комплекс мер по обеспечению эвакуации граждан РФ. Соответствующее решение об эвакуации принимается президентом. Финансовое обеспечение эвакуационных мероприятий осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством и по отдельным решениям правительства. Такие эвакуационные мероприятия, в частности, проводились несколько лет назад в Йемене, Ливии", - отметил Волынкин.
Вместе с тем, он подчеркнул, что особого внимания заслуживает тема организованного туризма. Волынкин отметил, что МИД России был ранее предложен вариант, при котором "гражданин, если он оценивает свои финансовые возможности как не позволяющие ему самостоятельно оплатить возвращение в Россию, сможет обратиться в российское загранучреждение за возмездной помощью, которая ему будет оказана оперативно и без лишних бюрократических проволочек".
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"При этом ему предоставлялся бы определенный период – несколько месяцев – на то, чтобы возместить государству те расходы, которые возникли в связи с приобретением ему проездных документов. По замыслу это позволило бы исключить случаи мошенничества и злоупотребления данным механизмом. Никакие проценты при этом, естественно, не начислялись бы", - добавил Волынкин.
"Некоторые эксперты даже поспешили упрекнуть МИД России в том, что в планы министерства входит обязать повторно оплачивать свои обратные билеты в Россию тех туристов, которые уже заплатили за свой турпакет туроператору, но оказались брошены за рубежом. Спешу разочаровать подобных экспертов: их высказывания свидетельствуют о полном незнании установленного порядка оказания экстренной помощи туристам. В частности, постановление правительства Российской Федерации от 11 августа 2020 года №1209 предусматривает, что возвращение в Россию клиентов российских туроператоров (в случае их банкротства, неисполнения своих обязательств согласно заключенным договорам и т.п.) осуществляется на безвозмездной основе за счет средств Объединения туроператоров "Турпомощь", - рассказал дипломат.
Он подчеркнул, что "подавляющее большинство стран мира, имеющих в своем арсенале такие инструменты соцподдержки, оказывает её на возмездной основе".
Читайте полный текст интервью Ивана Волынкина >>
 
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