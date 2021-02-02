https://ria.ru/20210202/otdykh-1595522067.html
Названы самые популярные зимние направления для отдыха россиян
Названы самые популярные зимние направления для отдыха россиян
Россия в этом году стала лидирующим зимним направлением у организованных туристов, на втором месте оказалась Турция, сообщает Travelata.ru. РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T09:47
2021-02-02T09:47
2021-02-02T09:47
отели
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туризм
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туризм
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Россия в этом году стала лидирующим зимним направлением у организованных туристов, на втором месте оказалась Турция, сообщает Travelata.ru. По данным онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров, 44 процентов путевок пришлось на отечественные курорты. В Турцию – 31 процент. Самым популярным зимним курортом России стал Адлер – 56 процентов туров приобретено сюда. Также в первую пятерку по востребованности вошли Красная Поляна, Сочи, Санкт-Петербург, Ялта.Средняя продолжительность зимнего отдыха составила пять-шесть ночей, в то время как год назад россияне отдыхали на день больше. Популярность России как направления объясняется не только закрытыми границами, но и более низкими ценами на отдых по сравнению с открытыми зарубежными странами. Средний чек на зимние туры по РФ почти не изменился по сравнению с прошлым годом, составив 32 500 рублей (год назад – 31 тысяча рублей). Для сравнения: средний чек отдыха в Турции составляет 56 тысяч рублей, в Танзании – 166 тысяч рублей, в ОАЭ – 134 тысячи рублей, на Кубе – 164 тысячи рублей, а в Египте – 153 тысячи рублей. Самым дорогим курортом нашей страны оказалась Красная Поляна: средний чек на туры сюда составляет 51 тысячу рублей. На втором месте по стоимости идет Хоста – 37 тысяч рублей, от этого курорта почти не отстает Ялта – 36 500 рублей, затем идут Сочи – 34 тысячи рублей, Калининград – 28 тысяч рублей, после Адлер – 27 500 рублей, а одним из самых недорогих направлений стал Санкт-Петербург (17 тысяч рублей). По данным сервиса, чаще всего зимой бронируют отели уровня "три звезды" – 63 процента (год назад этот показатель был еще выше – 69 процентов). На втором месте по популярности "четверки" – 17 процентов (годом ранее – 10 процентов). Также туристы выбирали пансионаты и санатории, апартаменты и апарт-отели, "двушки" (по шесть процентов), а вот на пятизвездочные отели пришлось всего два процента путевок.
https://ria.ru/20210201/sochi-1595471575.html
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отели, цены, куда можно лететь, куда поехать, куда поехать в выходные, россия, туризм, красная поляна, туристы, адлер, новости - туризм, ялта, куба, сочи, турция, оаэ, египет, танзания, санкт-петербург
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Россия в этом году стала лидирующим зимним направлением у организованных туристов, на втором месте оказалась Турция, сообщает Travelata.ru.
По данным онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров, 44 процентов путевок пришлось на отечественные курорты. В Турцию – 31 процент.
Самым популярным зимним курортом России стал Адлер – 56 процентов туров приобретено сюда. Также в первую пятерку по востребованности вошли Красная Поляна, Сочи, Санкт-Петербург, Ялта.
Средняя продолжительность зимнего отдыха составила пять-шесть ночей, в то время как год назад россияне отдыхали на день больше.
Популярность России как направления объясняется не только закрытыми границами, но и более низкими ценами на отдых по сравнению с открытыми зарубежными странами. Средний чек на зимние туры по РФ почти не изменился по сравнению с прошлым годом, составив 32 500 рублей (год назад – 31 тысяча рублей). Для сравнения: средний чек отдыха в Турции составляет 56 тысяч рублей, в Танзании – 166 тысяч рублей, в ОАЭ – 134 тысячи рублей, на Кубе – 164 тысячи рублей, а в Египте – 153 тысячи рублей.
Самым дорогим курортом нашей страны оказалась Красная Поляна: средний чек на туры сюда составляет 51 тысячу рублей. На втором месте по стоимости идет Хоста – 37 тысяч рублей, от этого курорта почти не отстает Ялта – 36 500 рублей, затем идут Сочи – 34 тысячи рублей, Калининград – 28 тысяч рублей, после Адлер – 27 500 рублей, а одним из самых недорогих направлений стал Санкт-Петербург (17 тысяч рублей).
По данным сервиса, чаще всего зимой бронируют отели уровня "три звезды" – 63 процента (год назад этот показатель был еще выше – 69 процентов). На втором месте по популярности "четверки" – 17 процентов (годом ранее – 10 процентов). Также туристы выбирали пансионаты и санатории, апартаменты и апарт-отели, "двушки" (по шесть процентов), а вот на пятизвездочные отели пришлось всего два процента путевок.