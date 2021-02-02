https://ria.ru/20210202/omon-1595771729.html

ОМОН пресек несогласованную акцию в Дмитровском переулке

ОМОН пресек несогласованную акцию в Дмитровском переулке

ОМОН остановил несогласованную акцию в Дмитровском переулке в Москве и задержал ее участников, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-02T23:53

2021-02-02T23:53

2021-02-03T00:35

замена условного срока навального

россия

ив роше

омон россии

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

москва

химки

происшествия

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. ОМОН остановил несогласованную акцию в Дмитровском переулке в Москве и задержал ее участников, сообщил корреспондент РИА Новости.Так, силовики применили резиновые дубинки, после чего вывели всех участников протеста за ворота и по одному стали сажать в автозаки.Ранее в центре Москвы, в том числе в Дмитровском переулке, на Манежной площади, у Большого театра сторонники Алексея Навального стали собираться на несогласованные митинги, в том числе они выходили на проезжую часть, мешали движению автотранспорта и пешеходов.Во вторник суд заменил Навальному условный срок на реальный по вынесенному еще в 2014 году делу о хищении средств у компании "Ив Роше". Такое решение суд принял по просьбе ФСИН, которая пожаловалась, что осужденный пропускает визиты к инспектору и не соблюдает ограничения условного осуждения.Навального задержали 17 января в "Шереметьево" по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Его отвезли в отдел полиции в Химки — ближайший к аэропорту крупный город, — где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток. Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный по делу "Ив Роше", 29 декабря 2020 года его объявили в розыск.Навальный считает задержание и арест незаконными. В знак протеста он призвал сторонников выйти 23 января на уличные акции. Через неделю демонстрации повторились. По информации МВД, в беспорядках участвовали несколько тысяч человек. Бойцы ОМОНа призывали людей разойтись по домам. Последовали массовые задержания.После беспорядков открыли несколько десятков уголовных дел. Митингующих обвинили в применении силы против силовиков, нарушении санитарно-эпидемических норм в условиях распространения коронавирусной инфекции, призывах к несанкционированным демонстрациям. Большинство сотрудников ФБК* задержали или отправили под домашний арест.*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

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москва

химки

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ОМОН в процессе задержания применил силу против участников несогласованной акции в Москве Москва. Дмитровский переулок. ОМОН в процессе задержания применил силу против участников несогласованной акции. 2021-02-02T23:53 true PT0M12S

Колонна правоохранителей идет в сторону Лубянской площади Сотрудники полиции идут в сторону Лубянской площади в Москве, где собираются сторонники Навального после оглашения приговора. 2021-02-02T23:53 true PT0M14S

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замена условного срока навального, россия, ив роше, омон россии, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва, химки, происшествия