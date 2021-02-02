В ОДКБ оценили боеспособность коллективных сил после конфликта в Карабахе
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоеннослужащие армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. После конфликта в Нагорном Карабахе изменений в боеспособности коллективных оборонительных сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не наблюдается, заявил на онлайн-брифинге генеральный секретарь организации Станислав Зась.
"Надо понимать, что ВС Армении – только часть наших коллективных оборонительных сил. И, конечно, даже несмотря на конфликт (в Нагорном Карабахе – ред.), изменений в боеспособности всех наших коллективных оборонительных сил мы не видим", - подчеркнул Зась.
"Наоборот, каждый год укрепляем наши силы", - указал он.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
2 декабря 2020, 16:26Члены ОДКБ приняли декларацию о формировании справедливого мироустройства