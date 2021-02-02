https://ria.ru/20210202/odkb-1595677171.html

В ОДКБ оценили боеспособность коллективных сил после конфликта в Карабахе

В ОДКБ оценили боеспособность коллективных сил после конфликта в Карабахе

После конфликта в Нагорном Карабахе изменений в боеспособности коллективных оборонительных сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T14:37

2021-02-02T14:37

2021-02-02T14:37

станислав зась

нагорный карабах

одкб

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. После конфликта в Нагорном Карабахе изменений в боеспособности коллективных оборонительных сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не наблюдается, заявил на онлайн-брифинге генеральный секретарь организации Станислав Зась.По его словам, вооруженные силы Армении на протяжении последних лет во всех мероприятиях ОДКБ, прежде всего в учениях, "демонстрировали достаточно высокий уровень подготовки"."Наоборот, каждый год укрепляем наши силы", - указал он.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20201202/odkb-1587372106.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

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станислав зась, нагорный карабах, одкб, азербайджан, армения, в мире