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В ОДКБ оценили боеспособность коллективных сил после конфликта в Карабахе
В ОДКБ оценили боеспособность коллективных сил после конфликта в Карабахе
После конфликта в Нагорном Карабахе изменений в боеспособности коллективных оборонительных сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T14:37
2021-02-02T14:37
станислав зась
нагорный карабах
одкб
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. После конфликта в Нагорном Карабахе изменений в боеспособности коллективных оборонительных сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не наблюдается, заявил на онлайн-брифинге генеральный секретарь организации Станислав Зась.По его словам, вооруженные силы Армении на протяжении последних лет во всех мероприятиях ОДКБ, прежде всего в учениях, "демонстрировали достаточно высокий уровень подготовки"."Наоборот, каждый год укрепляем наши силы", - указал он.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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нагорный карабах
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станислав зась, нагорный карабах, одкб, азербайджан, армения, в мире

В ОДКБ оценили боеспособность коллективных сил после конфликта в Карабахе

14:37 02.02.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоеннослужащие армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики
Военнослужащие армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. После конфликта в Нагорном Карабахе изменений в боеспособности коллективных оборонительных сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не наблюдается, заявил на онлайн-брифинге генеральный секретарь организации Станислав Зась.
По его словам, вооруженные силы Армении на протяжении последних лет во всех мероприятиях ОДКБ, прежде всего в учениях, "демонстрировали достаточно высокий уровень подготовки".

"Надо понимать, что ВС Армении – только часть наших коллективных оборонительных сил. И, конечно, даже несмотря на конфликт (в Нагорном Карабахе – ред.), изменений в боеспособности всех наших коллективных оборонительных сил мы не видим", - подчеркнул Зась.

"Наоборот, каждый год укрепляем наши силы", - указал он.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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Станислав ЗасьНагорный КарабахОДКБАзербайджанАрменияВ мире
 
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Алексей Навальный на заседании Московского городского судаЗаседание по делу Алексея Навального. Онлайн-репортаж09:54
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