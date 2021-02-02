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Путин заявил, что власти сделают все, чтобы образование было современным
Путин заявил, что власти сделают все, чтобы образование было современным
Власти будут делать все, чтобы российская система образования была современной, в том числе проводить скоростной интернет, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T16:46
2021-02-02T16:46
россия
владимир путин
образование - общество
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Власти будут делать все, чтобы российская система образования была современной, в том числе проводить скоростной интернет, заявил президент России Владимир Путин."Мы и дальше будем делать все, чтобы школа, система образования были по настоящему современными, в том числе, чтобы появился и скоростной интернет, чтобы каждый ребенок смог раскрыть свой талант, найти свой путь в системе знаний, чтобы ему было интересно учиться, а учитель чувствовал поддержку государства и общества", - сказал Путин на встрече с лауреатами Всероссийского конкурса "Учитель года".Он напомнил, что только на выплаты классным руководителям, а это 800 тысяч человек, в ближайшие три года направят почти 225 миллиардов рублей."Принимая такое решение, мы руководствовались огромной ролью учителя в воспитании, становлении молодого поколения граждан России", - отметил Путин.
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россия, владимир путин, образование - общество

Путин заявил, что власти сделают все, чтобы образование было современным

16:46 02.02.2021
 
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с лауреатами конкурса "Учитель года России"
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с лауреатами конкурса Учитель года России - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Власти будут делать все, чтобы российская система образования была современной, в том числе проводить скоростной интернет, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы и дальше будем делать все, чтобы школа, система образования были по настоящему современными, в том числе, чтобы появился и скоростной интернет, чтобы каждый ребенок смог раскрыть свой талант, найти свой путь в системе знаний, чтобы ему было интересно учиться, а учитель чувствовал поддержку государства и общества", - сказал Путин на встрече с лауреатами Всероссийского конкурса "Учитель года".
Он напомнил, что только на выплаты классным руководителям, а это 800 тысяч человек, в ближайшие три года направят почти 225 миллиардов рублей.
"Принимая такое решение, мы руководствовались огромной ролью учителя в воспитании, становлении молодого поколения граждан России", - отметил Путин.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по ситуации в банковской сфере - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
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РоссияВладимир ПутинОбразование - Общество
 
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