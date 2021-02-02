https://ria.ru/20210202/obrazovanie-1595707884.html

Путин заявил, что власти сделают все, чтобы образование было современным

Путин заявил, что власти сделают все, чтобы образование было современным

Власти будут делать все, чтобы российская система образования была современной, в том числе проводить скоростной интернет, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T16:46

2021-02-02T16:46

2021-02-02T16:46

россия

владимир путин

образование - общество

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Власти будут делать все, чтобы российская система образования была современной, в том числе проводить скоростной интернет, заявил президент России Владимир Путин."Мы и дальше будем делать все, чтобы школа, система образования были по настоящему современными, в том числе, чтобы появился и скоростной интернет, чтобы каждый ребенок смог раскрыть свой талант, найти свой путь в системе знаний, чтобы ему было интересно учиться, а учитель чувствовал поддержку государства и общества", - сказал Путин на встрече с лауреатами Всероссийского конкурса "Учитель года".Он напомнил, что только на выплаты классным руководителям, а это 800 тысяч человек, в ближайшие три года направят почти 225 миллиардов рублей."Принимая такое решение, мы руководствовались огромной ролью учителя в воспитании, становлении молодого поколения граждан России", - отметил Путин.

https://ria.ru/20210202/uchitelya-1595703128.html

россия

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2021

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россия, владимир путин, образование - общество