В Госдуме ответили на призыв Белого дома освободить Навального
23:03 02.02.2021 (обновлено: 23:22 02.02.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАлексей Навальный на заседании Московского городского суда
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в ответ на требования Белого дома освободить Алексея Навального указал на нарушения норм демократии в США.
Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Ряд стран Запада призвали освободить Навального. В частности, Белый дом заявил, что обеспокоен приговором Навальному и также призвал освободить оппозиционера.
"Я требую прекратить преследование Трампа, попытки в сенате объявить ему импичмент. Если они требуют свое, я требую свое. Если их беспокоит судьба Навального, меня беспокоит судьба Трампа", - сказал Новиков РИА Новости.
Он напомнил, что Трамп на равных боролся за президентское кресло, и победа Джо Байдена не должна быть причиной расправы с бывшим президентом США и его единомышленниками. Кроме того, подчеркнул депутат, не только сам Трамп был лишен коммуникации со своими избирателями и сторонниками, но были и жертвы в ходе массовых столкновений.
"Очень серьезные сроки грозят тем, кто оказался втянутым в провокационный, а во многом это очень сильно напоминает провокацию, так называемый штурм Белого дома", - сказал парламентарий.
"Пока не будут прекращены эти репрессии в отношении граждан США, пока права человека и нормы демократии будут нарушаться, я ничего не хочу слышать со стороны американской стороны относительно прав человека где-либо в других странах мира", - заключил Новиков.
МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.
Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным – и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок. Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов. Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.
Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.