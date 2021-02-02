https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595766612.html

Защита Навального известит комитет министров СЕ о решении суда

Защита Навального известит комитет министров СЕ о решении суда

Защита Алексея Навального известит комитет министров Совета Европы о замене ему условного срока на 3,5 года в колонии, сообщила журналистам его адвокат Ольга... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T22:42

2021-02-02T22:42

2021-02-02T22:42

замена условного срока навального

россия

ив роше

ольга михайлова

алексей навальный

европейский суд по правам человека

совет европы

москва

страсбург

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Защита Алексея Навального известит комитет министров Совета Европы о замене ему условного срока на 3,5 года в колонии, сообщила журналистам его адвокат Ольга Михайлова.Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На замене настаивала Федеральная служба исполнения наказаний и прокуратура, ссылаясь на многочисленные нарушения Навальным испытательного срока. Защита добивалась полного оправдания.Комитет министров Совета Европы наблюдает за исполнением решений Европейского суда по правам человека, который ранее вынес решение по делу Навального, осужденного за хищение средств у "Ив Роше". При этом утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были выплачены властями России.

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

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Адвокат пояснил, сколько Навальному сидеть в колонии Адвокат поясняет, что Навальный проведет в колонии 2 года и 8 месяцев. Интервью журналистам защитник дал у здания суда. 2021-02-02T22:42 true PT0M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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