Евросоюз призвал немедленно освободить Навального
22:35 02.02.2021 (обновлено: 23:18 02.02.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАлексей Навальный на заседании Московского городского суда. Кадр видео
БРЮССЕЛЬ, 2 фев – РИА Новости. Верховный представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель призвал немедленно освободить Алексея Навального.
"Приговор Алексею Навальному противоречит международными обязательствами России в области верховенства закона и фундаментальных свобод. Он противоречит вердикту ЕСПЧ, который признал это дело необоснованным. Я призываю к его немедленному освобождению", - написал Боррель в Twitter.
Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.
Ранее Боррель в преддверии визита в Москву 4-6 февраля признал сложность отношений ЕС с Россией, но подчеркнул, что есть области, "где сотрудничество идет и должно быть расширено". Во время своего визита в Россию Боррель намерен обсудить с российской стороной Украину, ядерную сделку с Ираном, пандемию коронавируса и глобальный ответ на нее, изменение климата, а также ситуацию вокруг Алексея Навального. Кроме того, во внешнеполитической службе ЕС сообщали, что Боррель "хотел бы встретиться с Навальным, если будет такая возможность".
Глава Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также призвали освободить Алексея Навального.
"Я повторяю призыв ЕС немедленно освободить Алексея Навального. Мы не принимаем этот приговор, правосудие не должно быть политизировано", - написал Мишель в Twitter.
"Я самым решительным образом осуждаю приговор Алексею Навальному. Я призываю Россию выполнить свои международные обязательства и немедленно и безоговорочно освободить его", - написала в Twitter фон дер Ляйен.
МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла поведение западных дипломатов и западных МИД в ситуации с процессом над Навальным цепочкой политических постановочных акций.
Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным – и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок. Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов. Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.