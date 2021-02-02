https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595766086.html

Евросоюз призвал немедленно освободить Навального

Евросоюз призвал немедленно освободить Навального

Верховный представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель призвал немедленно освободить Алексея Навального. РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T22:35

2021-02-02T22:35

2021-02-02T23:18

замена условного срока навального

россия

жозеп боррель

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

европейский суд по правам человека

евросоюз

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595725932_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_f6e65e163b86d42e726389cf7d4e0fe8.jpg

БРЮССЕЛЬ, 2 фев – РИА Новости. Верховный представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель призвал немедленно освободить Алексея Навального.Симоновский суд Москвы во вторник отменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменил его на 3,5 года реального в колонии.Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.Ранее Боррель в преддверии визита в Москву 4-6 февраля признал сложность отношений ЕС с Россией, но подчеркнул, что есть области, "где сотрудничество идет и должно быть расширено". Во время своего визита в Россию Боррель намерен обсудить с российской стороной Украину, ядерную сделку с Ираном, пандемию коронавируса и глобальный ответ на нее, изменение климата, а также ситуацию вокруг Алексея Навального. Кроме того, во внешнеполитической службе ЕС сообщали, что Боррель "хотел бы встретиться с Навальным, если будет такая возможность".Глава Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также призвали освободить Алексея Навального. "Я повторяю призыв ЕС немедленно освободить Алексея Навального. Мы не принимаем этот приговор, правосудие не должно быть политизировано", - написал Мишель в Twitter."Я самым решительным образом осуждаю приговор Алексею Навальному. Я призываю Россию выполнить свои международные обязательства и немедленно и безоговорочно освободить его", - написала в Twitter фон дер Ляйен.МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла поведение западных дипломатов и западных МИД в ситуации с процессом над Навальным цепочкой политических постановочных акций.Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным – и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок. Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов. Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.

https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595765617.html

https://ria.ru/20210202/vmeshatelstvo-1595762468.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Адвокат пояснил, сколько Навальному сидеть в колонии Адвокат поясняет, что Навальный проведет в колонии 2 года и 8 месяцев. Интервью журналистам защитник дал у здания суда. 2021-02-02T22:35 true PT0M41S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

замена условного срока навального, россия, жозеп боррель, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), европейский суд по правам человека, евросоюз, в мире