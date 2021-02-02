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https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595766086.html
Евросоюз призвал немедленно освободить Навального
Евросоюз призвал немедленно освободить Навального
Верховный представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель призвал немедленно освободить Алексея Навального. РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T22:35
2021-02-02T23:18
замена условного срока навального
россия
жозеп боррель
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
европейский суд по правам человека
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 2 фев – РИА Новости. Верховный представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель призвал немедленно освободить Алексея Навального.Симоновский суд Москвы во вторник отменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменил его на 3,5 года реального в колонии.Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.Ранее Боррель в преддверии визита в Москву 4-6 февраля признал сложность отношений ЕС с Россией, но подчеркнул, что есть области, "где сотрудничество идет и должно быть расширено". Во время своего визита в Россию Боррель намерен обсудить с российской стороной Украину, ядерную сделку с Ираном, пандемию коронавируса и глобальный ответ на нее, изменение климата, а также ситуацию вокруг Алексея Навального. Кроме того, во внешнеполитической службе ЕС сообщали, что Боррель "хотел бы встретиться с Навальным, если будет такая возможность".Глава Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также призвали освободить Алексея Навального. "Я повторяю призыв ЕС немедленно освободить Алексея Навального. Мы не принимаем этот приговор, правосудие не должно быть политизировано", - написал Мишель в Twitter."Я самым решительным образом осуждаю приговор Алексею Навальному. Я призываю Россию выполнить свои международные обязательства и немедленно и безоговорочно освободить его", - написала в Twitter фон дер Ляйен.МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла поведение западных дипломатов и западных МИД в ситуации с процессом над Навальным цепочкой политических постановочных акций.Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным – и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок. Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов. Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.
https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595765617.html
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353
60
Адвокат пояснил, сколько Навальному сидеть в колонии
Адвокат поясняет, что Навальный проведет в колонии 2 года и 8 месяцев. Интервью журналистам защитник дал у здания суда.
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замена условного срока навального, россия, жозеп боррель, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), европейский суд по правам человека, евросоюз, в мире

Евросоюз призвал немедленно освободить Навального

22:35 02.02.2021 (обновлено: 23:18 02.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАлексей Навальный на заседании Московского городского суда. Кадр видео
Алексей Навальный на заседании Московского городского суда. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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БРЮССЕЛЬ, 2 фев – РИА Новости. Верховный представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель призвал немедленно освободить Алексея Навального.
Симоновский суд Москвы во вторник отменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменил его на 3,5 года реального в колонии.

"Приговор Алексею Навальному противоречит международными обязательствами России в области верховенства закона и фундаментальных свобод. Он противоречит вердикту ЕСПЧ, который признал это дело необоснованным. Я призываю к его немедленному освобождению", - написал Боррель в Twitter.

Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.
Ранее Боррель в преддверии визита в Москву 4-6 февраля признал сложность отношений ЕС с Россией, но подчеркнул, что есть области, "где сотрудничество идет и должно быть расширено". Во время своего визита в Россию Боррель намерен обсудить с российской стороной Украину, ядерную сделку с Ираном, пандемию коронавируса и глобальный ответ на нее, изменение климата, а также ситуацию вокруг Алексея Навального. Кроме того, во внешнеполитической службе ЕС сообщали, что Боррель "хотел бы встретиться с Навальным, если будет такая возможность".
Алексей Навальный на заседании Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
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В Совфеде прокомментировали призывы Запада освободить Навального
Глава Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также призвали освободить Алексея Навального.
"Я повторяю призыв ЕС немедленно освободить Алексея Навального. Мы не принимаем этот приговор, правосудие не должно быть политизировано", - написал Мишель в Twitter.
"Я самым решительным образом осуждаю приговор Алексею Навальному. Я призываю Россию выполнить свои международные обязательства и немедленно и безоговорочно освободить его", - написала в Twitter фон дер Ляйен.
МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла поведение западных дипломатов и западных МИД в ситуации с процессом над Навальным цепочкой политических постановочных акций.
Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным – и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок. Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов. Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.
Алексей Навальный на заседании Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
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Замена условного срока НавальногоРоссияЖозеп БоррельАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Европейский суд по правам человекаЕвросоюзВ мире
 
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