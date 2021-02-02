https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595762556.html

Макрон призвал немедленно освободить Навального

Макрон призвал немедленно освободить Навального

Президент Франции Эммануэль Макрон после решения суда в Москве во вторник заменить Алексею Навальному условный срок реальным заключением призвал к его... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T21:58

2021-02-02T21:58

2021-02-02T22:19

сергей лавров

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

европейский суд по правам человека

дмитрий песков

франция

замена условного срока навального

эммануэль макрон

алексей навальный

в мире

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ПАРИЖ, 2 фев – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон после решения суда в Москве во вторник заменить Алексею Навальному условный срок реальным заключением призвал к его немедленному освобождению. МИД РФ назвал эту реакцию отрывом от реальности.Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление, сказала, что такая реакция это "либо отрыв от реальности, непонимание того, о чем сегодня велась речь, либо, что на самом деле ближе к делу - такая политическая ангажированность".МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла поведение западных дипломатов и западных МИД в ситуации с процессом над Навальным цепочкой политических постановочных акций.Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным – и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок. Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов. Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.

https://ria.ru/20210202/vmeshatelstvo-1595762468.html

https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595754418.html

https://ria.ru/20210116/navalnyy-1593257197.html

франция

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сергей лавров, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), европейский суд по правам человека, дмитрий песков, франция, замена условного срока навального, эммануэль макрон, алексей навальный, в мире