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https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595757628.html
Госдеп призвал освободить Навального
Госдеп призвал освободить Навального
США глубоко обеспокоены решением о присуждении реального срока Алексею Навальному и призывают власти России освободить его, заявил во вторник госсекретарь США... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T21:22
2021-02-02T22:06
замена условного срока навального
россия
мария захарова
ив роше
сергей лавров
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
европейский суд по правам человека
москва
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ВАШИНГТОН, 2 фев – РИА Новости. США глубоко обеспокоены решением о присуждении реального срока Алексею Навальному и призывают власти России освободить его, заявил во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен.Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима.По его словам, как и любой гражданин РФ, Навальный имеет права, гарантированные Конституцией РФ, а Россия в свою очередь имеет международные обязательства уважать равенство перед законом и права на самовыражение и мирные собрания."Мы вновь призываем российские власти немедленно и безусловно освободить господина Навального", - заявил глава госдепа. По его мнению, процесс над Навальным нарушает его права и "подавляет политический плюрализм".МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя действия западных посольств относительно несогласованных акций в России и присутствия дипломатов на суде по делу Навального, заявила, что Москва будет работать по каждому подобному случаю.Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным – и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок. Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов. Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.
https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html
https://ria.ru/20210202/navalnaya-1595751634.html
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замена условного срока навального, россия, мария захарова, ив роше, сергей лавров, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), европейский суд по правам человека, москва, сша, в мире

Госдеп призвал освободить Навального

21:22 02.02.2021 (обновлено: 22:06 02.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАлексей Навальный на заседании Московского городского суда
Алексей Навальный на заседании Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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ВАШИНГТОН, 2 фев – РИА Новости. США глубоко обеспокоены решением о присуждении реального срока Алексею Навальному и призывают власти России освободить его, заявил во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен.
Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима.
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"Соединенные Штаты глубоко обеспокоены решением российских властей приговорить оппозиционного деятеля Алексея Навального к двум годам и восьми месяцам заключения, заменив условное наказание на тюремный срок", - говорится в заявлении Блинкена, распространенном госдепартаментом.

По его словам, как и любой гражданин РФ, Навальный имеет права, гарантированные Конституцией РФ, а Россия в свою очередь имеет международные обязательства уважать равенство перед законом и права на самовыражение и мирные собрания.
"Мы вновь призываем российские власти немедленно и безусловно освободить господина Навального", - заявил глава госдепа. По его мнению, процесс над Навальным нарушает его права и "подавляет политический плюрализм".
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МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя действия западных посольств относительно несогласованных акций в России и присутствия дипломатов на суде по делу Навального, заявила, что Москва будет работать по каждому подобному случаю.
Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным – и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок. Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов. Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.
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Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.
 
Замена условного срока НавальногоРоссияМария ЗахароваИв РошеСергей ЛавровАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Европейский суд по правам человекаМоскваСШАВ мире
 
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