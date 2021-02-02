Госдеп призвал освободить Навального
21:22 02.02.2021 (обновлено: 22:06 02.02.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАлексей Навальный на заседании Московского городского суда
ВАШИНГТОН, 2 фев – РИА Новости. США глубоко обеспокоены решением о присуждении реального срока Алексею Навальному и призывают власти России освободить его, заявил во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен.
31 января, 15:46Навальный убил протест
"Соединенные Штаты глубоко обеспокоены решением российских властей приговорить оппозиционного деятеля Алексея Навального к двум годам и восьми месяцам заключения, заменив условное наказание на тюремный срок", - говорится в заявлении Блинкена, распространенном госдепартаментом.
По его словам, как и любой гражданин РФ, Навальный имеет права, гарантированные Конституцией РФ, а Россия в свою очередь имеет международные обязательства уважать равенство перед законом и права на самовыражение и мирные собрания.
"Мы вновь призываем российские власти немедленно и безусловно освободить господина Навального", - заявил глава госдепа. По его мнению, процесс над Навальным нарушает его права и "подавляет политический плюрализм".
МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя действия западных посольств относительно несогласованных акций в России и присутствия дипломатов на суде по делу Навального, заявила, что Москва будет работать по каждому подобному случаю.
Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным – и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок. Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов. Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.
1 февраля, 16:29Они желают нам смерти: чем виноваты Лановой и Слепаков
Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.