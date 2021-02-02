https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595757098.html

Захарова назвала поведение западных дипломатов в Мосгорсуде маскарадом

Захарова назвала поведение западных дипломатов в Мосгорсуде маскарадом

Поведение западных дипломатов и западных МИД в ситуации с процессом над Алексеем Навальным — это цепочка политических постановочных акций, заявила официальный... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T21:16

2021-02-02T21:16

2021-02-02T22:54

замена условного срока навального

мария захарова

ив роше

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

европейский суд по правам человека

москва

страсбург

россия

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Поведение западных дипломатов и западных МИД в ситуации с процессом над Алексеем Навальным — это цепочка политических постановочных акций, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Во вторник корреспондент РИА Новости передавал, что в Мосгорсуд на слушание о замене Навальному условного срока реальным прибыли более 15 сотрудников посольств разных стран, в том числе европейских. Захарова заявляла, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу Навального — вмешательство во внутренние дела России и саморазоблачение попыток Запада сдержать Россию."Но что самое фантастическое: давайте-ка подумаем, зачем они отправили туда дипломатов наблюдать за процессом в зале заседания суда, если они не говорят по-русски? Ведь ваш корреспондент пытался задать им вопрос, а они отвечают по-английски. Скажите мне, ну что же это за постановочный такой маскарад?" — сказала она.Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Рассмотрение представления ФСИН проводилось судом в выездном формате в здании Мосгорсуда.На замене настаивала Федеральная служба исполнения наказаний и прокуратура, ссылаясь на многочисленные нарушения Навальным испытательного срока. Защита добивалась полного оправдания.Между тем ранее Навальному удалось трижды избежать замены условного срока на реальный. Отказные решения выносил Люблинский суд Москвы в 2015 и 2016 годах, а Симоновский суд Москвы в 2017-м также лишь продлил ему испытательный срок, не ставя вопрос об отправке в колонию.Только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания — от крупных штрафов до арестов.Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе по закону грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно: только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячи человек, а в 2019-м — более чем 15 тысячам.Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.

https://ria.ru/20210201/protesty-1595527773.html

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

москва

страсбург

россия

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Оглашение приговора Навальному о замене условного срока на реальный Суд оглашает приговор Алексею Навальному по делу о замене условного срока на реальный. Навальный отправится в колонию на два года восемь месяцев. 2021-02-02T21:16 true PT0M39S

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замена условного срока навального, мария захарова, ив роше, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), европейский суд по правам человека, москва, страсбург, россия