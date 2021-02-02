https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595757098.html
Захарова назвала поведение западных дипломатов в Мосгорсуде маскарадом
Захарова назвала поведение западных дипломатов в Мосгорсуде маскарадом
Поведение западных дипломатов и западных МИД в ситуации с процессом над Алексеем Навальным — это цепочка политических постановочных акций, заявила официальный... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T21:16
2021-02-02T21:16
2021-02-02T22:54
замена условного срока навального
мария захарова
ив роше
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
европейский суд по правам человека
москва
страсбург
россия
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Поведение западных дипломатов и западных МИД в ситуации с процессом над Алексеем Навальным — это цепочка политических постановочных акций, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Во вторник корреспондент РИА Новости передавал, что в Мосгорсуд на слушание о замене Навальному условного срока реальным прибыли более 15 сотрудников посольств разных стран, в том числе европейских. Захарова заявляла, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу Навального — вмешательство во внутренние дела России и саморазоблачение попыток Запада сдержать Россию."Но что самое фантастическое: давайте-ка подумаем, зачем они отправили туда дипломатов наблюдать за процессом в зале заседания суда, если они не говорят по-русски? Ведь ваш корреспондент пытался задать им вопрос, а они отвечают по-английски. Скажите мне, ну что же это за постановочный такой маскарад?" — сказала она.Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Рассмотрение представления ФСИН проводилось судом в выездном формате в здании Мосгорсуда.На замене настаивала Федеральная служба исполнения наказаний и прокуратура, ссылаясь на многочисленные нарушения Навальным испытательного срока. Защита добивалась полного оправдания.Между тем ранее Навальному удалось трижды избежать замены условного срока на реальный. Отказные решения выносил Люблинский суд Москвы в 2015 и 2016 годах, а Симоновский суд Москвы в 2017-м также лишь продлил ему испытательный срок, не ставя вопрос об отправке в колонию.Только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания — от крупных штрафов до арестов.Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе по закону грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно: только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячи человек, а в 2019-м — более чем 15 тысячам.Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.
https://ria.ru/20210201/protesty-1595527773.html
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россия
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РИА Новости
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Оглашение приговора Навальному о замене условного срока на реальный
Суд оглашает приговор Алексею Навальному по делу о замене условного срока на реальный. Навальный отправится в колонию на два года восемь месяцев.
2021-02-02T21:16
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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замена условного срока навального, мария захарова, ив роше, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), европейский суд по правам человека, москва, страсбург, россия
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости.
Поведение западных дипломатов и западных МИД в ситуации с процессом над Алексеем Навальным
— это цепочка политических постановочных акций, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова
.
Во вторник корреспондент РИА Новости передавал, что в Мосгорсуд на слушание о замене Навальному условного срока реальным прибыли более 15 сотрудников посольств разных стран, в том числе европейских. Захарова заявляла, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу Навального — вмешательство во внутренние дела России и саморазоблачение попыток Запада сдержать Россию
.
"Здесь процесс открытый, поэтому каждый, кто хотел, мог на него попасть. Но это не имеет никакого отношения к нормальной дипломатической практике, норме. Это политическая акция. <...> Хочу сказать, как сегодня себя вели и западные дипломаты в отношении заседания суда, и то, что сейчас начинают строчить их внешнеполитические ведомства, нужно рассматривать не только сегодняшним днем. Это целая цепочка соответствующих акций", — сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".
"Но что самое фантастическое: давайте-ка подумаем, зачем они отправили туда дипломатов наблюдать за процессом в зале заседания суда, если они не говорят по-русски? Ведь ваш корреспондент пытался задать им вопрос, а они отвечают по-английски. Скажите мне, ну что же это за постановочный такой маскарад?" — сказала она.
Симоновский суд Москвы
на выездном заседании в Мосгорсуде постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше
" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Рассмотрение представления ФСИН
проводилось судом в выездном формате в здании Мосгорсуда.
На замене настаивала Федеральная служба исполнения наказаний и прокуратура, ссылаясь на многочисленные нарушения Навальным испытательного срока. Защита добивалась полного оправдания.
Между тем ранее Навальному удалось трижды избежать замены условного срока на реальный. Отказные решения выносил Люблинский суд Москвы в 2015 и 2016 годах, а Симоновский суд Москвы в 2017-м также лишь продлил ему испытательный срок, не ставя вопрос об отправке в колонию.
Только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания — от крупных штрафов до арестов.
Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе по закону грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно: только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячи человек, а в 2019-м — более чем 15 тысячам.
Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека
: Страсбург
не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.