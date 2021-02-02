https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595754418.html

МИД Германии призвал освободить Навального

МИД Германии призвал освободить Навального

Глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал российские власти отпустить блогера Алексея Навального, которому суд во вторник заменил условный срок заключения на реальный. РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T20:50

2021-02-02T20:50

2021-02-02T21:37

россия

хайко маас

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

мид германии

европейский суд по правам человека

в мире

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БЕРЛИН, 2 фев - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал российские власти отпустить блогера Алексея Навального, которому суд во вторник заменил условный срок заключения на реальный.Симоновский суд Москвы во вторник отменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменил его на 3,5 года реального в колонии.Судья удовлетворила представление ФСИН о замене Навальному условного срока реальным заключением в колонии.Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным – и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок.Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов.Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.

https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595743591.html

россия

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Адвокат пояснил, сколько Навальному сидеть в колонии Адвокат поясняет, что Навальный проведет в колонии 2 года и 8 месяцев. Интервью журналистам защитник дал у здания суда. 2021-02-02T20:50 true PT0M41S

Зарубежные дипломаты посетили заседание по делу Навального Представители дипломатических миссий ряда зарубежных стран посетили заседание по делу российского оппозиционера Алексея Навального о замене ему условного срока на реальный 2021-02-02T20:50 true PT0M54S

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россия, хайко маас, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), мид германии, европейский суд по правам человека, в мире