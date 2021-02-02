https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595754418.html
МИД Германии призвал освободить Навального
МИД Германии призвал освободить Навального
Глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал российские власти отпустить блогера Алексея Навального, которому суд во вторник заменил условный срок заключения на реальный. РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T20:50
2021-02-02T20:50
2021-02-02T21:37
россия
хайко маас
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
мид германии
европейский суд по правам человека
в мире
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БЕРЛИН, 2 фев - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал российские власти отпустить блогера Алексея Навального, которому суд во вторник заменил условный срок заключения на реальный.Симоновский суд Москвы во вторник отменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменил его на 3,5 года реального в колонии.Судья удовлетворила представление ФСИН о замене Навальному условного срока реальным заключением в колонии.Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным – и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок.Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов.Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.
https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595743591.html
россия
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Адвокат пояснил, сколько Навальному сидеть в колонии
Адвокат поясняет, что Навальный проведет в колонии 2 года и 8 месяцев. Интервью журналистам защитник дал у здания суда.
2021-02-02T20:50
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Зарубежные дипломаты посетили заседание по делу Навального
Представители дипломатических миссий ряда зарубежных стран посетили заседание по делу российского оппозиционера Алексея Навального о замене ему условного срока на реальный
2021-02-02T20:50
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, хайко маас, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), мид германии, европейский суд по правам человека, в мире
БЕРЛИН, 2 фев - РИА Новости.
Глава МИД ФРГ Хайко Маас
призвал российские власти отпустить блогера Алексея Навального
, которому суд во вторник заменил условный срок заключения на реальный.
"Приговор против Алексея Навального - это жесткий удар по четко прописанным охраняемым законом правам и принципу правового государства в России. Европейский суд по правам человека еще в 2017 году раскритиковал этот процесс как произвольный. Алексей Навальный должен быть немедленно освобожден", - приводит слова Мааса МИД ФРГ в Twitter.
Симоновский суд Москвы во вторник отменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше
" и заменил его на 3,5 года реального в колонии.
Судья удовлетворила представление ФСИН
о замене Навальному условного срока реальным заключением в колонии.
Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным – и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок.
Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов.
Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.
Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.