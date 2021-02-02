Инспекции ФСИН вынесли частное постановление из-за Навального
20:35 02.02.2021 (обновлено: 20:45 02.02.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАлексей Навальный на заседании Московского городского суда
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Симоновский суд Москвы вынес частное постановление в адрес инспектора ФСИН, следившего за соблюдением правил условного осуждения Алексеем Навальным, передает корреспондент РИА Новости.
По мнению прокуратуры, инспектор плохо справился со своей работой по контролю за осужденным.
"Обратить внимание начальника филиала на допущенные нарушения", - огласила судья частное определение.
Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным – и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок.
Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов.
Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.
Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.