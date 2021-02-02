https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595752652.html

Инспекции ФСИН вынесли частное постановление из-за Навального

Инспекции ФСИН вынесли частное постановление из-за Навального

Симоновский суд Москвы вынес частное постановление в адрес инспектора ФСИН, следившего за соблюдением правил условного осуждения Алексеем Навальным, передает... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T20:35

2021-02-02T20:35

2021-02-02T20:45

ив роше

алексей навальный

европейский суд по правам человека

москва

происшествия

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Симоновский суд Москвы вынес частное постановление в адрес инспектора ФСИН, следившего за соблюдением правил условного осуждения Алексеем Навальным, передает корреспондент РИА Новости.По мнению прокуратуры, инспектор плохо справился со своей работой по контролю за осужденным.Симоновский суд Москвы во вторник отменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменил его на 3,5 года реального в колонии.Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным – и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок.Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов.Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.

https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595732720.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ив роше, алексей навальный, европейский суд по правам человека, москва, происшествия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)