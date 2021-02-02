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https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595750692.html
Суд назначил Навальному 3,5 года колонии
Суд назначил Навальному 3,5 года колонии
Симоновский суд Москвы отменил условный срок Алексея Навального по делу "Ив Роше" и заменил его тремя с половиной годами колонии, сообщил корреспондент РИА... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T20:22
2021-02-02T22:21
россия
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
москва
происшествия
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Симоновский суд Москвы отменил условный срок Алексея Навального по делу "Ив Роше" и заменил его тремя с половиной годами колонии, сообщил корреспондент РИА Новости.Выездное заседание проходило в зале Мосгорсуда.Судья Наталья Репникова объявила, что "находит представление ФСИН подлежащим удовлетворению".Репникова подчеркнула, что 12 месяцев, проведенные подсудимым под домашним арестом, зачтут в наказание по формуле "день в день". Таким образом, если защите не удастся оспорить решение, Навальный проведет в заключении меньше 3,5 года.Приговор в силу пока не вступил — у сторон есть десять дней на обжалование. Как сообщил РИА Новости адвокат Вадим Кобзев, защита воспользуется этим правом.Также суд вынес частное постановление в адрес инспектора ФСИН, следившего за соблюдением Навальным правил условного осуждения. По мнению прокуратуры, он плохо справился со своей работой. Судья призвала "обратить внимание начальника филиала на допущенные нарушения".Ранее Навальному удалось трижды избежать замены условного срока на реальный. Отказные решения выносил Люблинский суд Москвы в 2015 и 2016 годах, а Симоновский суд Москвы в 2017-м также лишь продлил ему испытательный срок, не ставя вопрос об отправке в колонию.Дело Алексея НавальногоНавального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение. Основанием для ареста стало нарушение испытательного срока по делу "Ив Роше". Как заявили во ФСИН, Навального задержали за нарушения испытательного срока как условно осужденного — 29 декабря прошлого года его объявили в розыск. У Навального есть две условные судимости: по делу "Кировлеса" — она связана с растратой более 16 миллионов рублей и по делу "Ив Роше" — с хищением более 30 миллионов рублей. Навальный обращался в Европейский суд по правам человека по обоим делам, ЕСПЧ не нашел доказательств, что они были политически мотивированными, но постановил, что дела рассматривались с нарушениями. Присужденные ЕСПЧ суммы компенсаций были полностью выплачены.
https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595744162.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Оглашение приговора Навальному о замене условного срока на реальный
Суд оглашает приговор Алексею Навальному по делу о замене условного срока на реальный. Навальный отправится в колонию на два года восемь месяцев.
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россия, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва, происшествия

Суд назначил Навальному 3,5 года колонии

20:22 02.02.2021 (обновлено: 22:21 02.02.2021)
 
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Симоновский суд Москвы отменил условный срок Алексея Навального по делу "Ив Роше" и заменил его тремя с половиной годами колонии, сообщил корреспондент РИА Новости.
Выездное заседание проходило в зале Мосгорсуда.
Судья Наталья Репникова объявила, что "находит представление ФСИН подлежащим удовлетворению".
"Суд полагает необходимым назначить Навальному наказание в виде колонии общего режима", — добавила она.
Репникова подчеркнула, что 12 месяцев, проведенные подсудимым под домашним арестом, зачтут в наказание по формуле "день в день". Таким образом, если защите не удастся оспорить решение, Навальный проведет в заключении меньше 3,5 года.
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Приговор в силу пока не вступил — у сторон есть десять дней на обжалование. Как сообщил РИА Новости адвокат Вадим Кобзев, защита воспользуется этим правом.
Также суд вынес частное постановление в адрес инспектора ФСИН, следившего за соблюдением Навальным правил условного осуждения. По мнению прокуратуры, он плохо справился со своей работой. Судья призвала "обратить внимание начальника филиала на допущенные нарушения".
Ранее Навальному удалось трижды избежать замены условного срока на реальный. Отказные решения выносил Люблинский суд Москвы в 2015 и 2016 годах, а Симоновский суд Москвы в 2017-м также лишь продлил ему испытательный срок, не ставя вопрос об отправке в колонию.
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Дело Алексея Навального

Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение.
Основанием для ареста стало нарушение испытательного срока по делу "Ив Роше". Как заявили во ФСИН, Навального задержали за нарушения испытательного срока как условно осужденного — 29 декабря прошлого года его объявили в розыск.
У Навального есть две условные судимости: по делу "Кировлеса" — она связана с растратой более 16 миллионов рублей и по делу "Ив Роше" — с хищением более 30 миллионов рублей.
Навальный обращался в Европейский суд по правам человека по обоим делам, ЕСПЧ не нашел доказательств, что они были политически мотивированными, но постановил, что дела рассматривались с нарушениями. Присужденные ЕСПЧ суммы компенсаций были полностью выплачены.
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РоссияАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)МоскваПроисшествия
 
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