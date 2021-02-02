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Суд заменил Навальному условный срок на реальный
Суд заменил Навальному условный срок на реальный
Симоновский суд Москвы во вторник отменил Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменил его на 3,5 года реального в колонии, передает... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T20:21
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ив роше
москва
происшествия
алексей навальный
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Симоновский суд Москвы во вторник отменил Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменил его на 3,5 года реального в колонии, передает корреспондент РИА Новости с выездного заседания в Мосгорсуде.Между тем ранее Навальному удалось трижды избежать замены условного срока на реальный. Отказные решения выносил Люблинский суд Москвы в 2015 и 2016 годах, а Симоновский суд Москвы в 2017-м также лишь продлил ему испытательный срок, не ставя вопрос об отправке в колонию.Решение о замене условного срока еще не вступило в силу - у сторон есть десять дней на обжалование.
https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html
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ив роше, москва, происшествия, алексей навальный

Суд заменил Навальному условный срок на реальный

20:21 02.02.2021 (обновлено: 20:47 02.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАлексей Навальный на заседании Московского городского суда
Алексей Навальный на заседании Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Симоновский суд Москвы во вторник отменил Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменил его на 3,5 года реального в колонии, передает корреспондент РИА Новости с выездного заседания в Мосгорсуде.

"Суд находит представление ФСИН подлежащим удовлетворению", - огласила решение судья Наталья Репникова.

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Между тем ранее Навальному удалось трижды избежать замены условного срока на реальный. Отказные решения выносил Люблинский суд Москвы в 2015 и 2016 годах, а Симоновский суд Москвы в 2017-м также лишь продлил ему испытательный срок, не ставя вопрос об отправке в колонию.
Решение о замене условного срока еще не вступило в силу - у сторон есть десять дней на обжалование.
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