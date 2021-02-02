https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595750288.html

Суд заменил Навальному условный срок на реальный

Суд заменил Навальному условный срок на реальный

Симоновский суд Москвы во вторник отменил Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменил его на 3,5 года реального в колонии, передает... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T20:21

2021-02-02T20:21

2021-02-02T20:47

ив роше

москва

происшествия

алексей навальный

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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Симоновский суд Москвы во вторник отменил Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменил его на 3,5 года реального в колонии, передает корреспондент РИА Новости с выездного заседания в Мосгорсуде.Между тем ранее Навальному удалось трижды избежать замены условного срока на реальный. Отказные решения выносил Люблинский суд Москвы в 2015 и 2016 годах, а Симоновский суд Москвы в 2017-м также лишь продлил ему испытательный срок, не ставя вопрос об отправке в колонию.Решение о замене условного срока еще не вступило в силу - у сторон есть десять дней на обжалование.

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

https://ria.ru/20210129/gelendzhik-1595156756.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ив роше, москва, происшествия, алексей навальный