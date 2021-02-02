https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595744162.html

Захарова прокомментировала действия посольств в ситуации с Навальным

Захарова прокомментировала действия посольств в ситуации с Навальным

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя действия западных посольств относительно несогласованных акций в России и присутствия дипломатов на РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T19:34

2021-02-02T19:34

2021-02-02T19:57

россия

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

европейский суд по правам человека

генеральная прокуратура рф

москва

химки

мария захарова

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя действия западных посольств относительно несогласованных акций в России и присутствия дипломатов на суде по делу Алексея Навального, заявила, что Москва будет работать по каждому подобному случаю.Она также добавила, что есть соответствующая процедуры подачи заявки на участие в заседаниях суда, и, по ее информации, от некоторых посольств были соответствующие заявки. Официальный представитель МИД РФ также напомнила о некоторых случаях, когда сотрудников российских дипмиссий за рубежом не пускали на заседания суда с участием российских граждан.Во вторник корреспондент РИА Новости передавал, что в Мосгорсуд на слушание о замене Навальному условного срока реальным прибыли более 15 сотрудников посольств разных стран, в том числе европейских. Захарова заявляла, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу Навального - вмешательство во внутренние дела РФ и саморазоблачение попыток Запада сдержать Россию. Она также назвала присутствие западных дипломатов на суде по Навальному политической акцией.В понедельник Генпрокуратура заявила, что поддерживает требования ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный, считает представление законным и обоснованным.Навального задержали 17 января в "Шереметьево" по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток. Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный по делу "Ив Роше", 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным – и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок.Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов.Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.

https://ria.ru/20210202/sud-1595658168.html

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

https://ria.ru/20210201/protesty-1595527773.html

россия

москва

химки

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россия, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), европейский суд по правам человека, генеральная прокуратура рф, москва, химки, мария захарова