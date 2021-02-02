https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595743591.html

Навальный показал себя на суде как "опытный подсудимый", заявил юрист

Навальный показал себя на суде как "опытный подсудимый", заявил юрист

Алексей Навальный хороший оратор, с "большим опытом" в качестве подсудимого, что он и продемонстрировал в своём выступлении на суде, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T19:33

2021-02-02T19:33

2021-02-02T19:33

ив роше

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

европейский суд по правам человека

москва

химки

происшествия

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Алексей Навальный хороший оратор, с "большим опытом" в качестве подсудимого, что он и продемонстрировал в своём выступлении на суде, заявил РИА Новости глава коллегии адвокатов "Грибаков, Поляк и партнеры" Александр Грибаков.В то же время, подчеркнул адвокат, люди на скамье подсудимых в целом "ведут себя по-разному".Во вторник проходит заседание Симоновского суда в Москве по вопросу о замене Навальному условного срока осуждения на реальный. На этой мере настаивают Федеральная служба исполнения наказаний и прокуратура, ссылаясь на многочисленные нарушения Навальным испытательного срока.Навального задержали 17 января в "Шереметьево" по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток. Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный по делу "Ив Роше", 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным – и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок.Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов.Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.

https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595732720.html

https://ria.ru/20210202/predstavlenie-1595724989.html

москва

химки

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ив роше, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), европейский суд по правам человека, москва, химки, происшествия