Решение суда по Навальному ожидается в 20:00
17:42 02.02.2021 (обновлено: 17:59 02.02.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАлексей Навальный на заседании Московского городского суда
МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Симоновский суд Москвы ориентировочно в 20.00 мск огласит решение по представлению ФСИН об отмене Алексею Навальному условного срока и замене его на реальный, сообщила журналистам глава пресс-службы Мосгорсуда Ульяна Солопова.
"Решение, ориентировочно, ожидается в 20 часов", - заявила она.
Заседание Симоновского суда Москвы проходит в выездном формате в здании Московского городского суда.
Навального задержали 17 января в "Шереметьево" по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток. Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный по делу "Ив Роше", 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.
Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным - и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок.
31 января, 15:46Навальный убил протест
Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов.
Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно - только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячи человек, а в 2019-м - более чем 15 тысячам.
Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были выплачены властями России.
28 января, 08:04Так кто же на самом деле здесь власть?