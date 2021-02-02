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Юрист заявил о давлении на суд по делу Навального
Юрист заявил о давлении на суд по делу Навального
Нахождение зарубежных дипломатов на заседании в суде по делу Алексея Навального можно расценивать как давление на российское правосудие, считает заместитель... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T17:13
2021-02-02T19:15
россия
ив роше
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
европейский суд по правам человека
германия
химки
происшествия
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Нахождение зарубежных дипломатов на заседании в суде по делу Алексея Навального можно расценивать как давление на российское правосудие, считает заместитель руководителя аппарата Ассоциации юристов России (АЮР) Дмитрий Липин.Юрист также пояснил, что 74 статья УК РФ говорит о том, суд может принять ходатайство ФСИН, но может и отклонить. "В данном случае все зависит от того, какой судья будет вести процесс. То есть нужно понимать, что судья может отклонить ходатайство и дать Алексею Навальному еще один шанс", - добавил эксперт."Но мне, например, и многим другим гражданам РФ не понятно, почему человек, который говорит о том, что все должны быть равны перед законом, сам занимает позицию, что "перед законом все равны, но я немножечко ровнее". Поэтому возникает вопрос, почему человек, зная о своем положении, уклоняется от ответственности? Почему он считает себя лучше других условно осужденных, которые тоже, возможно, считают себя невиновными и не хотят быть в чем-либо ограниченными?" - подчеркнул Липин.Эксперт также отметил, что все доводы о том, что судебный процесс по делу Алексея Навального связан с его политической деятельностью, несостоятельны. "Те, кто так считает, пытаются оправдать незаконные действия Навального", - сказал он.Навального задержали 17 января в "Шереметьево" по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток. Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный по делу "Ив Роше", 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным – и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок.Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов.Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.
https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595700135.html
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60
Зарубежные дипломаты посетили заседание по делу Навального
Представители дипломатических миссий ряда зарубежных стран посетили заседание по делу российского оппозиционера Алексея Навального о замене ему условного срока на реальный
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россия, ив роше, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), европейский суд по правам человека, германия, химки, происшествия

Юрист заявил о давлении на суд по делу Навального

17:13 02.02.2021 (обновлено: 19:15 02.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАлексей Навальный на заседании Московского городского суда
Алексей Навальный на заседании Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Нахождение зарубежных дипломатов на заседании в суде по делу Алексея Навального можно расценивать как давление на российское правосудие, считает заместитель руководителя аппарата Ассоциации юристов России (АЮР) Дмитрий Липин.

"На мой взгляд, в настоящее время мы можем видеть, как на суд оказывается давление со всех сторон, в том числе и со стороны зарубежных государств, поддерживающих деятельность оппозиционных политиков в России. Все, что мы можем наблюдать, является давлением на российское правосудие, и любой судья в такой ситуации может запутаться, не понимая, какое решение ему необходимо принять для того, чтобы обеспечить стабильность и спокойствие в стране", - сказал Липин в беседе с РИА Новости.

Юрист также пояснил, что 74 статья УК РФ говорит о том, суд может принять ходатайство ФСИН, но может и отклонить. "В данном случае все зависит от того, какой судья будет вести процесс. То есть нужно понимать, что судья может отклонить ходатайство и дать Алексею Навальному еще один шанс", - добавил эксперт.
"Но мне, например, и многим другим гражданам РФ не понятно, почему человек, который говорит о том, что все должны быть равны перед законом, сам занимает позицию, что "перед законом все равны, но я немножечко ровнее". Поэтому возникает вопрос, почему человек, зная о своем положении, уклоняется от ответственности? Почему он считает себя лучше других условно осужденных, которые тоже, возможно, считают себя невиновными и не хотят быть в чем-либо ограниченными?" - подчеркнул Липин.
Эксперт также отметил, что все доводы о том, что судебный процесс по делу Алексея Навального связан с его политической деятельностью, несостоятельны. "Те, кто так считает, пытаются оправдать незаконные действия Навального", - сказал он.
Алексей Навальный на заседании Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
Вчера, 16:19
Навальный получил замечание от судьи
Навального задержали 17 января в "Шереметьево" по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток. Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный по делу "Ив Роше", 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.
Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным – и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок.
Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов.
Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.
Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.
Алексей Навальный в самолете - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
16 января, 08:00
Из эмиграции в тюрьму — кто готовит путь Навальному
 
РоссияИв РошеАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Европейский суд по правам человекаГерманияХимкиПроисшествия
 
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