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Навальный объяснил неявки в инспекцию ФСИН нахождением в коме
Навальный объяснил неявки в инспекцию ФСИН нахождением в коме
Алексей Навальный в Мосгорсуде назвал прокурору причиной неявки в уголовно-исправительную инспекцию то, что находился в коме, передает корреспондент РИА Новости РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T17:08
2021-02-02T17:31
госпитализация алексея навального
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
москва
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Алексей Навальный в Мосгорсуде назвал прокурору причиной неявки в уголовно-исправительную инспекцию то, что находился в коме, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.Прокурор спросила Навального, верно ли то, что он шесть раз намеренно пропустил явку в инспекцию. Навальный ответил, что "неверно" и что "в течение нескольких лет… ходил в инспекцию два раза в месяц, почти всегда по четвергам, это инспекцию полностью устраивало".Далее прокурор поинтересовалась, известно ли блогеру, что УФСИН приостанавливало вызовы на регистрацию, когда он был госпитализировал в Германии. "Верно ли, что инспекция вас и ваших представителей не беспокоила?" - уточнила она."Я находился в коме, а потом продолжительное время ничего не понимал, поэтому ничего не знаю про инспекцию за это время. Когда я начал соображать, то связался с адвокатами и попросил направить в инспекцию письмо", - ответил Навальный.Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным – и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок.Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов.Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.
https://ria.ru/20210202/sud-1595658168.html
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госпитализация алексея навального, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва, происшествия

Навальный объяснил неявки в инспекцию ФСИН нахождением в коме

17:08 02.02.2021 (обновлено: 17:31 02.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МосгорсудаАлексей Навальный во время заседания Мосгорсуда
Алексей Навальный во время заседания Мосгорсуда - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Алексей Навальный в Мосгорсуде назвал прокурору причиной неявки в уголовно-исправительную инспекцию то, что находился в коме, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
Прокурор спросила Навального, верно ли то, что он шесть раз намеренно пропустил явку в инспекцию. Навальный ответил, что "неверно" и что "в течение нескольких лет… ходил в инспекцию два раза в месяц, почти всегда по четвергам, это инспекцию полностью устраивало".
Далее прокурор поинтересовалась, известно ли блогеру, что УФСИН приостанавливало вызовы на регистрацию, когда он был госпитализировал в Германии. "Верно ли, что инспекция вас и ваших представителей не беспокоила?" - уточнила она.
"Я находился в коме, а потом продолжительное время ничего не понимал, поэтому ничего не знаю про инспекцию за это время. Когда я начал соображать, то связался с адвокатами и попросил направить в инспекцию письмо", - ответил Навальный.
Алексей Навальный на заседании Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
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Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным – и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок.
Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов.
Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.
Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.
Алексей Навальный на заседании Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
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Госпитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)МоскваПроисшествия
 
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