https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595700135.html
Навальный получил замечание от судьи
Навальный получил замечание от судьи
Выступление Алексея Навального в Мосгорсуде вскоре привело к замечаниям в его адрес от судьи, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T16:19
2021-02-02T16:19
2021-02-02T16:44
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
европейский суд по правам человека
ив роше
алексей навальный
москва
происшествия
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Выступление Алексея Навального в Мосгорсуде вскоре привело к замечаниям в его адрес от судьи, передает корреспондент РИА Новости.Сначала блогер начал апеллировать к решению ЕСПЧ по делу "Ив Роше", по которому он получил условный срок, который сейчас могут поменять на реальный из-за неоднократных нарушений условий отбытия наказания."Меня хотят посадить по делу, по которому меня уже признали невиновным. ЕСПЧ является частью судебной системы, коль уж Россия является членом Совета Европы", - сказал Навальный.После этого блогер перешел к политике и в резких выражениях начал высказываться о российской власти. Он, в частности, заявил, что цель процесса - запугивание россиян.Судья призвал его выступать по существу слушаемого дела."У нас сейчас не митинг, вы не по представлению даете позицию, давайте вернемся", - убеждал продолжавшего говорить Навального судья.Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным – и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок.Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов.Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.
https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html
https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595664729.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), европейский суд по правам человека, ив роше, алексей навальный, москва, происшествия
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости.
Выступление Алексея Навального
в Мосгорсуде вскоре привело к замечаниям в его адрес от судьи, передает корреспондент РИА Новости.
Сначала блогер начал апеллировать к решению ЕСПЧ по делу "Ив Роше
", по которому он получил условный срок, который сейчас могут поменять на реальный из-за неоднократных нарушений условий отбытия наказания.
"Меня хотят посадить по делу, по которому меня уже признали невиновным. ЕСПЧ является частью судебной системы, коль уж Россия является членом Совета Европы", - сказал Навальный.
После этого блогер перешел к политике и в резких выражениях начал высказываться о российской власти. Он, в частности, заявил, что цель процесса - запугивание россиян.
Судья призвал его выступать по существу слушаемого дела.
"Я хочу вас перебить, давайте вернемся к представлению, я вас прошу. Вы ничего не сказали по поводу представления. Давайте вернемся к процессу", - сказал он.
"У нас сейчас не митинг, вы не по представлению даете позицию, давайте вернемся", - убеждал продолжавшего говорить Навального судья.
Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН
о замене Навальному условного срока реальным – и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок.
Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов.
Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.
Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека
: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.