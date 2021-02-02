https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595700135.html

Навальный получил замечание от судьи

Навальный получил замечание от судьи

Выступление Алексея Навального в Мосгорсуде вскоре привело к замечаниям в его адрес от судьи, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T16:19

2021-02-02T16:19

2021-02-02T16:44

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

европейский суд по правам человека

ив роше

алексей навальный

москва

происшествия

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Выступление Алексея Навального в Мосгорсуде вскоре привело к замечаниям в его адрес от судьи, передает корреспондент РИА Новости.Сначала блогер начал апеллировать к решению ЕСПЧ по делу "Ив Роше", по которому он получил условный срок, который сейчас могут поменять на реальный из-за неоднократных нарушений условий отбытия наказания."Меня хотят посадить по делу, по которому меня уже признали невиновным. ЕСПЧ является частью судебной системы, коль уж Россия является членом Совета Европы", - сказал Навальный.После этого блогер перешел к политике и в резких выражениях начал высказываться о российской власти. Он, в частности, заявил, что цель процесса - запугивание россиян.Судья призвал его выступать по существу слушаемого дела."У нас сейчас не митинг, вы не по представлению даете позицию, давайте вернемся", - убеждал продолжавшего говорить Навального судья.Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным – и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок.Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов.Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595664729.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), европейский суд по правам человека, ив роше, алексей навальный, москва, происшествия