https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595690301.html

Посольство США объяснило наблюдение дипломатов за судом по Навальному

Посольство США объяснило наблюдение дипломатов за судом по Навальному

Посольство США в России назвало стандартной дипломатической практикой наблюдение за судебными процессами в стране пребывания, комментируя РИА Новости... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T15:37

2021-02-02T15:37

2021-02-02T15:42

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

московский городской суд

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595633595_0:47:3008:1739_1920x0_80_0_0_4aed2e60ea84163b0b4576b575c47655.jpg

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Посольство США в России назвало стандартной дипломатической практикой наблюдение за судебными процессами в стране пребывания, комментируя РИА Новости присутствие своих дипломатов в Мосгорсуде, где рассматривается дело Алексея Навального.Во вторник корреспондент РИА Новости передавал, что в Мосгорсуд на слушание о замене Навальному условного срока реальным прибыли более 15 сотрудников посольств разных стран, в том числе США, а также Швейцарии, Латвии, Болгарии, Польши Австрии и других – из 13 стран и представительства ЕС. Автомобиль с номерами американского посольства был замечен у Мосгорсуда. При этом в посольстве США, комментируя эти сообщения, не подтвердили, но и не опровергли появление своего дипломата в на процессе. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу Навального - вмешательство во внутренние дела РФ и саморазоблачение попыток Запада сдержать Россию. Она также назвала присутствие западных дипломатов на суде по Навальному политической акцией."Это стандартная практика для дипломатических миссий по всему миру - наблюдать за судебными процессами в стране пребывания", - сказали РИА Новости в американском посольстве в Москве.В дипмиссии отметили, что американское посольство просило российские власти о возможности наблюдать за ходом процесса в удаленном формате в связи с сохраняющимися мерами предосторожности из-за COVID-19 и большого количества людей, которое ожидалось в суде, но не получило ответа на свою просьбу."Тем не менее, американские дипломаты в Москве внимательно следят за делом Навального и мониторят материалы в прессе со слушаний", - сказал собеседник агентства.В понедельник Генпрокуратура заявила, что поддерживает требования ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный, считает представление законным и обоснованным.Навального задержали 17 января в "Шереметьево" по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток. Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный по делу "Ив Роше", 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным – и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок.Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов.Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.

https://ria.ru/20210202/sud-1595658168.html

https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595683133.html

https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595656160.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), московский городской суд, москва, происшествия