https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595686793.html

МИД назвал приезд дипломатов на суд по Навальному политической акцией

МИД назвал приезд дипломатов на суд по Навальному политической акцией

Коллективный приезд западных дипломатов в суд на рассмотрении дела Алексея Навального, который не является гражданином их страны, является политической акцией,... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T15:23

2021-02-02T15:23

2021-02-02T15:28

россия

мария захарова

алексей навальный

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595640068_0:0:2689:1514_1920x0_80_0_0_c2a1a84f4cfa8734138e4072560fa4ee.jpg

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Коллективный приезд западных дипломатов в суд на рассмотрении дела Алексея Навального, который не является гражданином их страны, является политической акцией, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Захарова напомнила, что, например, во многих случаях американская сторона отказывает российским дипломатам в присутствии на судах по делам никаких не американцев, а россиян."А когда дипломаты, тем более коллективно, присутствуют на процессах по делам не своих граждан, речь идёт о политической акции",- отметила она.Присутствие дипломатов на суде - обычная практика, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства Великобритании, отвечая на вопрос о приезде иностранных дипломатов на суд по Алексею Навальному.В Мосгорсуд, где рассматривается дело Навального, приехали представители 13 стран, а также Евросоюза, передает корреспондент РИА Новости. Среди них представители США, Великобритании, Германии, Швейцарии, Нидерландов, Швеции, Австрии, Чехии, Литвы, Канады, Латвии, Польши и Норвегии. Польша и Швейцария выделили на процесс сразу по два человека. В Кремле и МИД России уже осудили приезд иностранных дипломатов на суд. Представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу Навального - вмешательство во внутренние дела РФ и саморазоблачение попыток Запада сдержать Россию.

https://ria.ru/20210202/diplomaty-1595659203.html

https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595664729.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мария захарова, алексей навальный, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире