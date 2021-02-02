https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595686793.html
МИД назвал приезд дипломатов на суд по Навальному политической акцией
МИД назвал приезд дипломатов на суд по Навальному политической акцией
Коллективный приезд западных дипломатов в суд на рассмотрении дела Алексея Навального, который не является гражданином их страны, является политической акцией,... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T15:23
2021-02-02T15:23
2021-02-02T15:28
россия
мария захарова
алексей навальный
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Коллективный приезд западных дипломатов в суд на рассмотрении дела Алексея Навального, который не является гражданином их страны, является политической акцией, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Захарова напомнила, что, например, во многих случаях американская сторона отказывает российским дипломатам в присутствии на судах по делам никаких не американцев, а россиян."А когда дипломаты, тем более коллективно, присутствуют на процессах по делам не своих граждан, речь идёт о политической акции",- отметила она.Присутствие дипломатов на суде - обычная практика, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства Великобритании, отвечая на вопрос о приезде иностранных дипломатов на суд по Алексею Навальному.В Мосгорсуд, где рассматривается дело Навального, приехали представители 13 стран, а также Евросоюза, передает корреспондент РИА Новости. Среди них представители США, Великобритании, Германии, Швейцарии, Нидерландов, Швеции, Австрии, Чехии, Литвы, Канады, Латвии, Польши и Норвегии. Польша и Швейцария выделили на процесс сразу по два человека. В Кремле и МИД России уже осудили приезд иностранных дипломатов на суд. Представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу Навального - вмешательство во внутренние дела РФ и саморазоблачение попыток Запада сдержать Россию.
https://ria.ru/20210202/diplomaty-1595659203.html
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россия, мария захарова, алексей навальный, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости.
Коллективный приезд западных дипломатов в суд на рассмотрении дела Алексея Навального
, который не является гражданином их страны, является политической акцией, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
.
По словам Захаровой, присутствие на судах для зарубежных дипломатов, когда судят не граждан их страны, не является нормой. "Так вот. Нормой является присутствие зарубежных дипломатов на судах, когда судят граждан ИХ страны или международных террористов, людей, совершивших преступление в третьих странах, например. Норма эта хоть и существует, только многими западными же странами не реализуется", - написала Захарова на своей странице в Facebook.
Захарова напомнила, что, например, во многих случаях американская сторона отказывает российским дипломатам в присутствии на судах по делам никаких не американцев, а россиян.
"А когда дипломаты, тем более коллективно, присутствуют на процессах по делам не своих граждан, речь идёт о политической акции",- отметила она.
Присутствие дипломатов на суде - обычная практика, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства Великобритании, отвечая на вопрос о приезде иностранных дипломатов на суд по Алексею Навальному.
В Мосгорсуд, где рассматривается дело Навального, приехали представители 13 стран, а также Евросоюза, передает корреспондент РИА Новости. Среди них представители США, Великобритании, Германии, Швейцарии, Нидерландов, Швеции, Австрии, Чехии, Литвы, Канады, Латвии, Польши и Норвегии. Польша и Швейцария выделили на процесс сразу по два человека. В Кремле и МИД России уже осудили приезд иностранных дипломатов на суд. Представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу Навального - вмешательство во внутренние дела РФ и саморазоблачение попыток Запада сдержать Россию.